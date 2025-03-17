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Эта дорога в Греции плывет по воде: 6,5 км невероятных ощущений — туристы визжат от восторга

1:42
Туризм

Греция славится своими островами, золотыми пляжами и бирюзовыми водами, но среди этих живописных мест есть и настоящие природные сокровища, о которых знают далеко не все. Одно из них — Коронисия, крошечная рыбацкая деревня с населением всего 167 человек, спрятанная в сердце залива Амвракикос.

Греция, море, лодки
Фото: Wikimedia Commons by ΓΙΑΝΝΗΣ Μ., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Греция, море, лодки

Дорога в Коронисию уже сама по себе является удивительным приключением. Узкая мощёная полоса длиной 6,5 км соединяет остров с материковой частью Эпира, проходя между лагунами Логарос и Цукалио. Водная гладь с обеих сторон создает эффект, будто автомобиль плывёт по морю. Это зрелище завораживает и оставляет у путешественников непреодолимое желание снова и снова повторить этот путь.

Остров Коронисия — не только место природной магии, но и объект исторического и экологического значения. Здесь когда-то жил Святой Онуфрий Великий, а в лагуне Цукалио сейчас обитают редкие серебристые пеликаны — около 35 гнездящихся пар этого исчезающего вида. Тёплые мелководья создают идеальные условия для морской жизни.

Особым событием года здесь становится фестиваль сардин, проходящий во второй половине августа. Этот праздник привлекает путешественников, которые ищут альтернативный отдых вдали от шумных ночных заведений.

Коронисия — это не просто рыбацкая деревня, а уникальное место, где природа, история и тишина создают особенную атмосферу.

Уточнения

Амвракико́с Амвракийский залив (греч. Αμβρακικός κόλπος), Артский залив — залив Ионического моря площадью 654 км², приблизительно 40 км в длину и 15 км в ширину. Этимология данного топонима, в разных его вариантах, восходит либо к античному городу Амбракия, либо к современному городу Арта.

Ону́фрий Вели́кий царевич перский (греч. Ονούφριος) — раннехристианский святой, египетский пустынник IV века. Почитается в лике преподобных Православной церковью 12 (25) июня шестеричным богослужением, в Католической — 12 июня, и в Древневосточных православных церквях.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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