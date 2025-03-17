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Миндаль, спектакли и вино: эта французская деревня вскружит вам голову — не оторваться

1:41
Туризм

На высоте 360 метров раскинулась Ле Поэ-Лаваль — одна из самых живописных деревень Франции. Узкие мощёные улочки, старинные каменные дома и стрельчатые окна переносят гостей в Средневековье, создавая неповторимую атмосферу.

мощёный дворик, Франция
Фото: Wikimedia Commons by Toutaitanous 2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мощёный дворик, Франция

История деревни уходит в XII век, когда здесь обосновался орден госпитальеров. Позже, в XVII веке, Ле Поэ-Лаваль стал важным центром гугенотов, что отражено в протестантском храме. Сегодня в нём расположен Музей протестантизма Дофинуа, рассказывающий о религиозных преследованиях и сопротивлении местных жителей.

Главные достопримечательности деревни — это замок командоров, церковь Святого Иоанна Крестителя, протестантский храм, крепостные стены и бывшие дома рыцарей-госпитальеров. Здесь каждая деталь пропитана историей.

Но Ле Поэ-Лаваль — это не только древние стены, но и меняющиеся пейзажи каждого сезона. Весной миндальные деревья усыпают окрестности бело-розовым цветом, летом проходят ночные спектакли фестиваля "Ночи анклава", осенью рынки наполняются ароматами местных продуктов, а зимой деревня приобретает сказочную атмосферу под снегом.

Провансальская кухня здесь — это отдельное удовольствие. Ужин на террасе ресторана с бокалом деревенского вина и видом на закатные долины — момент, который останется в памяти надолго.

Ле Поэ-Лаваль — это больше, чем просто красивое место. Это живое наследие, гармония природы и истории, и возможность почувствовать подлинную душу Прованса.

Уточнения

Гугено́ты (фр. Huguenot(s) — название с XVI века французских протестантов-кальвинистов. Происходит от франко-швейцарского eyguenot (aguynos), обозначавшего члена женевского протестантского союза против герцога Савойского. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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