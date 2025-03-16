Компенсация за плохую погоду: в Сингапуре придумали, как заработать на дожде

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В Сингапуре дождь идет в среднем 171 день в году, что может испортить отпуск многим туристам. Но отель InterContinental Singapore придумал, как превратить плохую погоду в преимущество.

Фото: commons.wikimedia.org by Jules Grandgagnage, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Прогулка под дождём

Теперь гости, которые выберут специальный пакет "Rain Resist Bliss”, могут получить компенсацию за сутки проживания, если их запланированное мероприятие сорвется из-за дождя.

Как работает дождевой бонус?

Генеральный менеджер InterContinental Singapore Андреас Крамер рассказал, что идея родилась после разговора с друзьями:

"Один из них пошутил, что в мире люксового туризма следующим уровнем станет гарантия хорошей погоды. Так мы придумали концепцию страховки от дождя."

Но не все так просто — отель не будет возмещать деньги за каждый дождливый день. Чтобы получить компенсацию, нужно соблюсти ряд условий:

Дождь должен идти не менее 120 минут в течение 4 часов подряд в светлое время суток. Участвуют только гости люксовых номеров (от 850 SGD / $633 за ночь). Возврат осуществляется в виде ваучера, который можно потратить только в этом же отеле в течение 6 месяцев.

Как проводить дождливые дни в Сингапуре?

Андреас Крамер предложил несколько идей, чем заняться в дождливую погоду:

Азиатский музей цивилизаций - культурный центр с редкими артефактами.

- культурный центр с редкими артефактами. Пивоварня Tiger Brewery - экскурсия по знаменитому местному производству.

- экскурсия по знаменитому местному производству. Книжный магазин Kinokuniya - рай для любителей литературы.

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Уточнения

InterContinental Hotels Group (IHG, произносится «Интерконтинентал Хотелс Груп», NYSE: IHG, LSE: IHG) — британская компания, оператор гостиничных сетей.

