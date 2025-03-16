Компенсация за плохую погоду: в Сингапуре придумали, как заработать на дожде

В Сингапуре дождь идет в среднем 171 день в году, что может испортить отпуск многим туристам. Но отель InterContinental Singapore придумал, как превратить плохую погоду в преимущество.
Теперь гости, которые выберут специальный пакет "Rain Resist Bliss”, могут получить компенсацию за сутки проживания, если их запланированное мероприятие сорвется из-за дождя.
Генеральный менеджер InterContinental Singapore Андреас Крамер рассказал, что идея родилась после разговора с друзьями:
"Один из них пошутил, что в мире люксового туризма следующим уровнем станет гарантия хорошей погоды. Так мы придумали концепцию страховки от дождя."
Но не все так просто — отель не будет возмещать деньги за каждый дождливый день. Чтобы получить компенсацию, нужно соблюсти ряд условий:
Андреас Крамер предложил несколько идей, чем заняться в дождливую погоду:
Креативные спецпредложения помогают отелям выделяться среди конкурентов. Например:
InterContinental Hotels Group (IHG, произносится «Интерконтинентал Хотелс Груп», NYSE: IHG, LSE: IHG) — британская компания, оператор гостиничных сетей.
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