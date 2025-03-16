Как за два месяца заработать миллион миль и облететь весь мир

4:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока большинство авиакомпаний все больше урезает бонусные программы, лишая постоянных клиентов значительных привилегий, SAS (Scandinavian Airlines) пошла в противоположном направлении. После вступления в альянс SkyTeam авиаперевозчик решил отметить это событие грандиозной акцией, которая быстро превратилась в культ среди любителей путешествий.

Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борт самолета

Пассажирам предложили заработать миллион миль программы лояльности EuroBonus, если за два месяца они совершат перелеты на 15 из 17 авиакомпаний SkyTeam. В эпоху, когда щедрые акции становятся редкостью, это предложение вызвало настоящий ажиотаж.

"Я никогда не видел акции, которая была бы настолько привлекательной и выгодной для обычного путешественника", — признался один из участников, Микса.

SAS не ожидала такого наплыва "миллионеров"

Первоначально SAS рассчитывала, что успешно завершат челлендж не более 100 человек. Однако в итоге 940 человек выполнили условия акции, каждый получив по миллиону миль.

Кроме главного приза, предлагались дополнительные бонусы:

10 000 миль за полеты с 5 авиакомпаниями SkyTeam,

за полеты с 5 авиакомпаниями SkyTeam, 100 000 миль за полеты с 10 авиакомпаниями.

География "миллионеров" оказалась весьма широкой. Наибольшее число победителей было из:

США - 173 человека,

- 173 человека, Японии - 149,

- 149, Южной Кореи - 130,

- 130, Китая - 112.

В акции зарегистрировались 42 718 человек, а ее участники посетили 33 страны мира.

Как участники планировали маршруты?

Поскольку миллион миль оценивается примерно в $13 000, участники старались минимизировать расходы на перелеты, чтобы акция действительно оправдала себя.

Харриет из Лондона рассказала, что она и ее партнер Максим тратили больше времени на планирование, чем на сами полеты:

"Мы начали с поиска хорошей стартовой точки — аэропорта, который является удобным хабом для пересадок. Думаю, на планирование мы потратили больше времени, чем на перелеты", — призналась она.

Некоторые путешественники выбирали ночные рейсы, чтобы сэкономить на отелях. Другие, как Микса, находили сам процесс планирования сложным, но увлекательным.

Самые популярные маршруты и лайфхаки

Из-за ограниченного времени многие участники сосредоточились на Азии, где расположено большое количество авиакомпаний SkyTeam.

Одним из самых востребованных рейсов стал маршрут Guangzhou (Китай) — Бангкок (Таиланд). Еще одним хитом стал рейс Kenya Airways, который позволял "закрыть" африканскую авиакомпанию без фактического визита в Африку.

Некоторые участники даже встречались на борту, сравнивая маршруты и делясь опытом.

Критика: насколько экологично?

Акция вызвала вопросы с точки зрения экологии. Ведь за короткий период тысячи людей активно летали по всему миру, увеличивая углеродный след.

Харриет призналась, что планирует посадить деревья и компенсировать выбросы углерода. Другие, например, Микса, отмечали, что в любом случае собирались лететь по работе или семейным делам и просто адаптировали маршруты под условия акции.

Был ли этот маркетинговый ход успешным?

SAS раздал более 940 миллионов миль, и теперь главная интрига — окупится ли эта щедрость.

Один обнадеживающий фактор — 16% победителей не были участниками программы EuroBonus до акции. С учетом того, что многие авиакомпании ужесточают условия своих бонусных программ, SAS имеет шанс привлечь новых лояльных клиентов.

Если этот эксперимент заставит конкурентов пересмотреть свою политику, путешественники только выиграют.

Уточнения

Скандинавские авиалинии (SAS) (англ. Scandinavian Airlines System — Скандинавская система авиалиний) — мультинациональная авиакомпания (Дания, Норвегия и Швеция), ведущий перевозчик Скандинавских стран, базируется в Стокгольме, Швеция, принадлежит SAS AB.

