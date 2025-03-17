Кабур — место, где песок на пляже золотой, виллы словно дворцы, а отдых превращается в искусство

Кабур — это место, где история и современность сплетаются в элегантный узор. Этот уютный французский город на берегу Ла-Манша привлекает своими песчаными пляжами, архитектурным наследием XIX века и особой атмосферой, наполненной шармом Прекрасной эпохи.
Гуляя по Кабуру, невозможно не восхититься роскошными виллами XIX века и тенистыми аллеями, которые до сих пор хранят дух прошлого. Особенно выделяется Гранд-Отель — величественное здание, будто сошедшее со страниц романов Марселя Пруста.
Но Кабур — это не только архитектура. Здесь можно насладиться разнообразными развлечениями: неспешными прогулками по набережной длиной почти 4 километра, йогой на свежем воздухе, экскурсиями, гастрономическими дегустациями и даже сеансами талассотерапии.
Особое место в сердце города занимает кулинария. Морепродукты, свежие нормандские продукты и кулинарные семинары создают неповторимую атмосферу вкусов и ароматов.
Кабур уверенно превращается в одно из самых привлекательных летних направлений Нормандии. Инвестиции в инфраструктуру и культурные мероприятия помогают сохранить его подлинный облик, но при этом делают его ещё комфортнее для гостей всех поколений. Это место, где каждый найдёт что-то для себя — от пляжного отдыха до культурных открытий.
Кабу́р (фр. Cabourg) — коммуна во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос, округ Лизьё, центра одноименного кантона. Расположена в 25 км к северо-востоку от Кана, в 8 км от автомагистрали А13 "Дорога эстуарий".
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