Забытое средневековье: Монпейру хранит 1000-летние секреты — об этом не расскажут в путеводителях

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Пюи-де-Дом затерялась маленькая деревня Монпейру — место, где время будто остановилось. Здесь можно прочувствовать атмосферу Средневековья, прогуливаясь по узким улочкам среди старинных домов из вулканического камня.

Фото: Wikimedia Commons by Aquila18, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пюи-де-Дом, Франция

Одной из главных достопримечательностей является церковь Святого Петра, возведённая в XII веке. Рядом расположена древняя сторожевая башня, напоминающая о богатом историческом прошлом этих мест.

Но Монпейру ценят не только за архитектуру. Деревня окружена живописными пейзажами: холмами, лесами и вулканическими образованиями. Предгорья Центрального массива открывают возможности для пеших прогулок, а близость к вулкану Лемптеги делает этот регион особенно привлекательным для любителей геологии.

Сюда приезжают за тишиной, уединением и подлинностью. Массовый туризм сюда не добрался, что позволяет путешественникам полностью погрузиться в размеренную сельскую жизнь. Местные жители радушны и всегда готовы рассказать истории о своём крае. А остановиться можно в уютных пансионах, расположенных в отреставрированных особняках.

Гастрономия здесь тоже на высоте: оверньская кухня славится ароматными сырами, наваристыми супами и, конечно, местным вином.

Но путешествуя по Монпейру, важно помнить об устойчивом туризме: уважение к природе и местной культуре поможет сохранить это уникальное место для будущих поколений. Однажды побывав здесь, захочется вернуться снова, чтобы открыть новые грани прекрасного Пюи-де-Дом.

Уточнения

Ове́рнь (фр. Auvergne) — бывший административный регион Франции, расположенный на территории Центрального массива.

