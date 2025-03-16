Авиакомпании скрывают этот факт: какие буквы никогда не встретишь в самолётах

Вы когда-нибудь замечали, что в схемах посадки самолётов отсутствуют определённые буквы, например B, E, I и O? Это не ошибка, а продуманный шаг авиакомпаний, позволяющий избежать путаницы и упростить процесс рассадки пассажиров.
Некоторые буквы слишком похожи на цифры и могут вызвать недоразумения. Например, I легко спутать с единицей или строчной l, а O — с нулём.
Чтобы пассажиры не терялись в номерах мест, авиакомпании исключают эти буквы из нумерации. Это помогает избежать задержек при посадке и ускоряет процесс идентификации пассажиров в экстренных ситуациях.
Места в самолётах не присваиваются хаотично — существует строгая система. В типичной компоновке:
То же самое действует с другой стороны салона: F у окна, E в центре, D у прохода. Но если в ряду всего два кресла, средних мест нет, поэтому B и E пропускают, чтобы сохранить унифицированную систему обозначений.
В зависимости от модели самолёта используются разные схемы рассадки.
Например:
Зная эти особенности, можно заранее выбрать оптимальное место в салоне и минимизировать неудобства.
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