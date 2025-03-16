Авиакомпании скрывают этот факт: какие буквы никогда не встретишь в самолётах

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы когда-нибудь замечали, что в схемах посадки самолётов отсутствуют определённые буквы, например B, E, I и O? Это не ошибка, а продуманный шаг авиакомпаний, позволяющий избежать путаницы и упростить процесс рассадки пассажиров.

Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борт самолета

Буквы, которые создают проблемы

Некоторые буквы слишком похожи на цифры и могут вызвать недоразумения. Например, I легко спутать с единицей или строчной l, а O — с нулём.

Чтобы пассажиры не терялись в номерах мест, авиакомпании исключают эти буквы из нумерации. Это помогает избежать задержек при посадке и ускоряет процесс идентификации пассажиров в экстренных ситуациях.

Стандартная схема размещения

Места в самолётах не присваиваются хаотично — существует строгая система. В типичной компоновке:

A — место у окна,

B — среднее,

C — у прохода.

То же самое действует с другой стороны салона: F у окна, E в центре, D у прохода. Но если в ряду всего два кресла, средних мест нет, поэтому B и E пропускают, чтобы сохранить унифицированную систему обозначений.

Разные конфигурации самолётов

В зависимости от модели самолёта используются разные схемы рассадки.

Например:

В конфигурации 3-3 номера идут A-C и D-F.

В варианте 2-4-2 буквы B и E отсутствуют, а ряды обозначаются как A-C, D-G и H-K.

В 3-4-3 задействуются A-C, D-G и H-K, при этом буквы I и O не используются.

Зная эти особенности, можно заранее выбрать оптимальное место в салоне и минимизировать неудобства.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro - воздушный, plane - плоский) — класс воздушных судов Слово "самолёт" в русском языке до XIX века использовалось для обозначения других объектов.

