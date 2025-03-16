Они не попали в путеводители, но достойны вашего внимания! Скрытые сокровища Мэна

3:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мэн — это не только знаменитые Портленд и Бар-Харбор. Вдали от туристических маршрутов скрываются удивительные города, которые покоряют своей атмосферой, природной красотой и уникальной культурой.

Фото: 500px.com by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Маяк Мэн

Если хотите увидеть настоящий Мэн, загляните в эти уголки.

Белфаст — культурный центр на берегу

Этот город у залива Пенобскот полон творческой энергии. Прогуляйтесь по Белфастской гавани, загляните в галереи вроде Local Color Gallery и узнайте историю судостроения в местном музее. В июле здесь проходит фестиваль кельтской культуры с музыкой и танцами.

Рэнджли — рай для любителей природы

Западный Мэн славится своими озёрами и горами. В Рэнджли можно отправиться в поход на гору Сэддлбэк, полюбоваться панорамой с Height of Land или посетить Музей наследия Рэнджли-Лейкс. Осенью здесь проходит фестиваль Saddleback Oktoberfest с местным пивом и развлечениями.

Истпорт — город китов и истории

Этот уединённый город на острове Мус славится морской жизнью и богатым прошлым. Здесь можно увидеть китов, посетить музей искусств "Тайдс" и исследовать Форт Салливан. В сентябре Истпорт оживает во время пиратского фестиваля с парадами и шоу.

Бетел — место, где оживает история

Не такой известный, как крупные горнолыжные курорты, Бетел предлагает интересные достопримечательности круглый год.

В музее минералов можно увидеть редкие камни, а в государственном парке Графтон-Нотч — насладиться походами и водопадами. В сентябре здесь отмечают Фестиваль урожая с ярмаркой и местной едой.

Любек — восточный край США

Самый восточный город страны очаровывает своими пейзажами. Здесь находится знаменитый маяк Уэст-Куодди-Хед, живописные тропы и музей коптильни МакКарди. На музыкальном фестивале SummerKeys в 2025 году пройдут концерты и мастер-классы.

Норвегия — скрытая жемчужина Западного Мэна

Этот городок был назван в честь первых поселенцев из этой страны, и известен своими природными заповедниками, старинной архитектурой и ремесленными пивоварнями. Летом здесь можно отдохнуть на озере Пеннессиуосси, а в сентябре побывать на фестивале искусств.

Стонингтон — сердце рыболовства

Здесь один из крупнейших портов по ловле омаров, а также потрясающие виды на океан. В местном театре Opera House Arts проходят концерты, а летом устраивают зрелищные гонки на лодках с лобстерами.

Хэллоуэлл — маленький, но колоритный

Близость к Огасте не мешает этому городу сохранять свою самобытность. Здесь оживлённая ночная жизнь, историческая библиотека Хаббарда и живописная железнодорожная тропа. В июле проходит фестиваль Old Hallowell Day с парадом и фейерверками.

Уточнения

Мэн (англ Maine,) — штат на северо-востоке США, часть Новой Англии. Население 1 362 359 человек (42-е место среди штатов США; данные 2020 года). Столица — Огаста, крупнейший город — Портленд.

