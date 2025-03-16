Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 популярных десертов СССР
Молодёжное меню не помогло: Фадеев терпит крах в ресторанном бизнесе
Эти вещи могут превратить даже молодую женщину в тётю: разбираемся, что устарело и чем его заменить
От эстрады к ножницам: жена Леонтьева нашла призвание вдали от родины
Какие породы собак самые проблемные? ТОП-10, от которых отказываются
Цветы, которые убивают: нарциссы могут вызвать отравление и даже паралич
Несостоявшийся бизнесмен: чем на самом деле зарабатывает жених дочери Волочковой
Найдено главное упражнение для мощных бицепсов: удивительный эффект
Цена кусается: Европа готова забыть про эмбарго и вернуться к российскому газу

Они не попали в путеводители, но достойны вашего внимания! Скрытые сокровища Мэна

3:05
Туризм

Мэн — это не только знаменитые Портленд и Бар-Харбор. Вдали от туристических маршрутов скрываются удивительные города, которые покоряют своей атмосферой, природной красотой и уникальной культурой.

Маяк Мэн
Фото: 500px.com by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Маяк Мэн

Если хотите увидеть настоящий Мэн, загляните в эти уголки.

Белфаст — культурный центр на берегу

Этот город у залива Пенобскот полон творческой энергии. Прогуляйтесь по Белфастской гавани, загляните в галереи вроде Local Color Gallery и узнайте историю судостроения в местном музее. В июле здесь проходит фестиваль кельтской культуры с музыкой и танцами.

Рэнджли — рай для любителей природы

Западный Мэн славится своими озёрами и горами. В Рэнджли можно отправиться в поход на гору Сэддлбэк, полюбоваться панорамой с Height of Land или посетить Музей наследия Рэнджли-Лейкс. Осенью здесь проходит фестиваль Saddleback Oktoberfest с местным пивом и развлечениями.

Истпорт — город китов и истории

Этот уединённый город на острове Мус славится морской жизнью и богатым прошлым. Здесь можно увидеть китов, посетить музей искусств "Тайдс" и исследовать Форт Салливан. В сентябре Истпорт оживает во время пиратского фестиваля с парадами и шоу.

Бетел — место, где оживает история

Не такой известный, как крупные горнолыжные курорты, Бетел предлагает интересные достопримечательности круглый год.

В музее минералов можно увидеть редкие камни, а в государственном парке Графтон-Нотч — насладиться походами и водопадами. В сентябре здесь отмечают Фестиваль урожая с ярмаркой и местной едой.

Любек — восточный край США

Самый восточный город страны очаровывает своими пейзажами. Здесь находится знаменитый маяк Уэст-Куодди-Хед, живописные тропы и музей коптильни МакКарди. На музыкальном фестивале SummerKeys в 2025 году пройдут концерты и мастер-классы.

Норвегия — скрытая жемчужина Западного Мэна

Этот городок был назван в честь первых поселенцев из этой страны, и известен своими природными заповедниками, старинной архитектурой и ремесленными пивоварнями. Летом здесь можно отдохнуть на озере Пеннессиуосси, а в сентябре побывать на фестивале искусств.

Стонингтон — сердце рыболовства

Здесь один из крупнейших портов по ловле омаров, а также потрясающие виды на океан. В местном театре Opera House Arts проходят концерты, а летом устраивают зрелищные гонки на лодках с лобстерами.

Хэллоуэлл — маленький, но колоритный

Близость к Огасте не мешает этому городу сохранять свою самобытность. Здесь оживлённая ночная жизнь, историческая библиотека Хаббарда и живописная железнодорожная тропа. В июле проходит фестиваль Old Hallowell Day с парадом и фейерверками.

Уточнения

Мэн (англ  Maine,) — штат на северо-востоке США, часть Новой Англии. Население 1 362 359 человек (42-е место среди штатов США; данные 2020 года). Столица — Огаста, крупнейший город — Портленд.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Наука и техника
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС Аудио 
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Высокие грядки: как сделать красиво, надёжно и без лишних затрат
Садоводство, цветоводство
Высокие грядки: как сделать красиво, надёжно и без лишних затрат Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Сводка с фронта: наёмники расстреливают отступающих солдат ВСУ, армия РФ двигается на Сумы Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Забудьте о трубочисте: вот как правильно почистить дымоход своими руками
Забудьте о трубочисте: вот как правильно почистить дымоход своими руками
Последние материалы
Люди, вы оплачиваете им жизнь!: борющийся с раком Кушанашвили в ярости от богатств Митрошиной
Время не лечит: Вера Алдонина рассказала, как пережила смерть мамы Юлии Началовой
Переключать или не переключать? Что делать с АКПП на светофоре
Может ли позитивное мышление продлить жизнь: история Марии Браньяс
Оформление окон без лишних затрат: топ карнизов для любого интерьера
Самая полезная часть курицы: вы всю жизнь ели не то
Они не попали в путеводители, но достойны вашего внимания! Скрытые сокровища Мэна
Мы раскрыли загадку общего предка — и это существо намного старше наших представлений
Три года вместе: Виктория Дайнеко выходит замуж за геолога-бизнесмена
36-летие со слезами счастья: Миногарова выходит замуж за Горчилина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.