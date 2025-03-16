Air Astana ужесточает правила: какие гаджеты теперь нельзя проносить на борт

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Air Astana усиливает контроль за перевозкой электронных устройств с литиевыми батареями. Теперь пауэрбэнки, электронные сигареты и аккумуляторы можно брать только в ручную кладь, а использовать их на борту будет запрещено. Более того, заряжать гаджеты от внешних аккумуляторов во время полёта нельзя.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus Боинг 777-312ER

Какие устройства под запретом?

Air Astana вводит строгие ограничения на провоз батарей:

Более 160 Втч — перевозка запрещена полностью.

От 100 до 160 Втч — разрешено провозить только с одобрения авиакомпании (не более двух штук на человека).

До 100 Втч — можно взять с собой, но исключительно в ручной клади.

Если пассажир сдаёт ручную кладь в багаж, он обязан заранее вынуть все аккумуляторы и гаджеты, иначе их перевозка будет запрещена. Также авиакомпания будет проверять сертификацию устройств — без официальной маркировки их не пропустят.

Почему ввели новые правила?

Запрет на провоз мощных литиевых батарей связан с мерами безопасности. Согласно международным авиационным стандартам, такие аккумуляторы могут представлять риск возгорания.

Поэтому их перевозка и использование на борту теперь строго контролируются.

Уточнения

Air Astana («Эйр Астана») — авиакомпания Казахстана, базирующаяся в Алматы. Крупнейшая авиакомпания в Центральной Азии и Кавказском регионе.

