Air Astana ужесточает правила: какие гаджеты теперь нельзя проносить на борт

Авиакомпания Air Astana усиливает контроль за перевозкой электронных устройств с литиевыми батареями. Теперь пауэрбэнки, электронные сигареты и аккумуляторы можно брать только в ручную кладь, а использовать их на борту будет запрещено. Более того, заряжать гаджеты от внешних аккумуляторов во время полёта нельзя.
Air Astana вводит строгие ограничения на провоз батарей:
Если пассажир сдаёт ручную кладь в багаж, он обязан заранее вынуть все аккумуляторы и гаджеты, иначе их перевозка будет запрещена. Также авиакомпания будет проверять сертификацию устройств — без официальной маркировки их не пропустят.
Запрет на провоз мощных литиевых батарей связан с мерами безопасности. Согласно международным авиационным стандартам, такие аккумуляторы могут представлять риск возгорания.
Поэтому их перевозка и использование на борту теперь строго контролируются.
Air Astana («Эйр Астана») — авиакомпания Казахстана, базирующаяся в Алматы. Крупнейшая авиакомпания в Центральной Азии и Кавказском регионе.
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