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Тайна итальянской деревни: где попробовать самый вкусный пекорино в Италии

2:26
Туризм

Италия поражает воображение своими пейзажами, историей и культурой. Но особое очарование скрыто в её небольших деревушках, где время будто остановилось. Одно из таких мест — Кастель-дель-Монте, жемчужина Абруццо, расположенная на высоте 1310 метров у подножия Гран-Сассо.

деревни Италия
Фото: Wikimedia Commons by Torsade de Pointes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
деревни Италия

Тайна каменного лабиринта

Кастель-дель-Монте известен своим средневековым центром, называемым Ричетто. Это настоящий лабиринт из узких улочек, арок и стен, высеченных в известняке.

Здесь легко потеряться в атмосфере прошлых веков и почувствовать дух древней Италии.

Столица пастухов и музей под открытым небом

Деревня носит титул "столицы пастухов" благодаря своему историческому укладу. Здесь сохранились старые дома, превращённые в музей, рассказывающий о жизни скотоводов, обработке шерсти и сельском хозяйстве.

Это живой памятник традициям, который стоит увидеть своими глазами.

Что посмотреть в Кастель-дель-Монте?

  • Церковь Богоматери избирательного права — место, куда пастухи обращались за защитой перед уходом на сезонную отгонку скота.
  • Церковь Святого Марка Евангелиста — самая старая в деревне. Восстанавливается после землетрясения 2009 года.
  • Колокольня — после реставрации 2023 года вновь доступна для посещения.
  • Дворец губернатора и Палаццо Колелли — величественные здания XV века, несущие отпечаток времени.

Особенности деревни

  • Форма звезды. Вид сверху открывает необычное строение поселения, которое расширялось по кривым местности, образуя пятиконечную форму.
  • Гастрономия. Здесь готовят особенные блюда: strangolapreti, laganelle, ciafrichiglie, taccuzzelle и другие виды пасты, сочетаемые с овощами и бобовыми.
  • Овцеводство. Производство пекорино, рикотты и деликатесного "марчетто" из ферментированного сыра — визитная карточка местных фермеров.

Кастель-дель-Монте — это место, где древние традиции живут в настоящем. Это идеальное направление для путешествия, наполненного историей, природной красотой и кулинарными открытиями.

Уточнения

Абру́цци (итал. Abruzzi), а также Абру́ццо (итал. Abruzzo) — область в Италии расположена в средней части Апеннинского полуострова на побережье Адриатического моря примерно в 100 км к востоку от Рима. Столица области Абруцци — город Л'Акуила.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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