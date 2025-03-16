Тайна итальянской деревни: где попробовать самый вкусный пекорино в Италии

Италия поражает воображение своими пейзажами, историей и культурой. Но особое очарование скрыто в её небольших деревушках, где время будто остановилось. Одно из таких мест — Кастель-дель-Монте, жемчужина Абруццо, расположенная на высоте 1310 метров у подножия Гран-Сассо.
Кастель-дель-Монте известен своим средневековым центром, называемым Ричетто. Это настоящий лабиринт из узких улочек, арок и стен, высеченных в известняке.
Здесь легко потеряться в атмосфере прошлых веков и почувствовать дух древней Италии.
Деревня носит титул "столицы пастухов" благодаря своему историческому укладу. Здесь сохранились старые дома, превращённые в музей, рассказывающий о жизни скотоводов, обработке шерсти и сельском хозяйстве.
Это живой памятник традициям, который стоит увидеть своими глазами.
Кастель-дель-Монте — это место, где древние традиции живут в настоящем. Это идеальное направление для путешествия, наполненного историей, природной красотой и кулинарными открытиями.
Абру́цци (итал. Abruzzi), а также Абру́ццо (итал. Abruzzo) — область в Италии расположена в средней части Апеннинского полуострова на побережье Адриатического моря примерно в 100 км к востоку от Рима. Столица области Абруцци — город Л'Акуила.
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