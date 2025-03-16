Русская душа в Азии: блогер обнаружил поразительное сходство вьетнамцев с жителями России

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественник Алексей Кутовой рассказал в своём дзен-канале, чем вьетнамцы похожи на русских.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Центр Ханоя

Блогер был свидетелем того, как на улицах в Ханое пожилые женщины танцевали под песни Аллы Пугачёвой, что может поразить русского туриста, который ещё не знает о любви вьетнамцев к российской музыке. Также нередко, идя по вьетнамским улицам, можно услышать такие классические песни, как "Подмосковные вечера" или "Калинка".

Автор публикации отмечает, что вьетнамцы, как и русские, не любят улыбаться без причины. В те моменты, когда они ничему особо не радуются или если им не сказали ничего смешного, у них бывают характерные хмурые лица. Кроме того, вьетнамцы прямолинейные и всегда говорят то, что думают, даже если это малоприятно собеседнику.

Жители Вьетнама всегда помогают родным и близким, а ещё они часто полагаются на удачу или, как говорят русские, на авось.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.

