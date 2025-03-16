Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Их разлучила Франция: Дибров рассказал о драме в отношениях с дочерью
Слепая любовь и корыстный расчёт: бизнесмен рассказал, на чём держится брак Пугачёвой и Галкина*
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Как зебры и жирафы помогают друг другу выживать в саванне
Забудьте о скучных тренировках: боди-балет и барре – фитнес с душой
Кредитные карты в России: февраль 2025 года установил антирекорд
Китай и США обрушили прибыль BMW: что происходит с немецким автогигантом
Рак кишечника начинается с мелочей: вот 5 признаков, которые говорят, что пора к врачу
Стрелки до середины века или до уголка? Разбираемся, какой макияж лучше

Русская душа в Азии: блогер обнаружил поразительное сходство вьетнамцев с жителями России

0:59
Туризм

Путешественник Алексей Кутовой рассказал в своём дзен-канале, чем вьетнамцы похожи на русских.

Центр Ханоя
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Центр Ханоя

Блогер был свидетелем того, как на улицах в Ханое пожилые женщины танцевали под песни Аллы Пугачёвой, что может поразить русского туриста, который ещё не знает о любви вьетнамцев к российской музыке. Также нередко, идя по вьетнамским улицам, можно услышать такие классические песни, как "Подмосковные вечера" или "Калинка".

Автор публикации отмечает, что вьетнамцы, как и русские, не любят улыбаться без причины. В те моменты, когда они ничему особо не радуются или если им не сказали ничего смешного, у них бывают характерные хмурые лица. Кроме того, вьетнамцы прямолинейные и всегда говорят то, что думают, даже если это малоприятно собеседнику.

Жители Вьетнама всегда помогают родным и близким, а ещё они часто полагаются на удачу или, как говорят русские, на авось.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Высокие грядки: как сделать красиво, надёжно и без лишних затрат
Садоводство, цветоводство
Высокие грядки: как сделать красиво, надёжно и без лишних затрат Аудио 
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Экономика и бизнес
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Последние материалы
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Мокко-гляссе: кофейный коктейль, который покорит вас с первого глотка
Этот безобидный предмет в гостиничном номере грязнее, чем вы думаете: стюардесса раскрыла страшную правду
Хотите кошку-долгожителя? Вот 7 пород, которые живут до 20 лет
Запретили на законодательном уровне: почему удаление когтей — жестокость
Lada Iskra — новый игрок между Granta и Vesta
Финансист предупредил о возможных изменениях ставок по депозитам после заседания ЦБ
Американские пошлины против Китая: электромобили из поднебесной не доедут до США:
Швейцария удивляет: шоколад без какао — новый тренд кондитерского искусства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.