Этот безобидный предмет в гостиничном номере грязнее, чем вы думаете: стюардесса раскрыла страшную правду

Россиянка, работающая стюардессой в Emirates, объяснила в своём личном блоге, почему не стоит пользоваться гостиничными чайниками.
Стюардесса рекомендует обязательно брать в путешествие собственный чайник, поскольку то, что делают постояльцы отелей, может шокировать даже не самого брезгливого человека. Многие люди, проживающие в номерах, используют предоставленные чайники для кипячения своих вещей. Женщины кипятят в них даже менструальные чаши.
Ранее эта же стюардесса раскрыла правду об Индии, назвав эту страну грязной, а условия жизни в ней — антисанитарными.
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?