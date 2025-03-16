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Этот безобидный предмет в гостиничном номере грязнее, чем вы думаете: стюардесса раскрыла страшную правду

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Туризм

Россиянка, работающая стюардессой в Emirates, объяснила в своём личном блоге, почему не стоит пользоваться гостиничными чайниками.

Отель в Барселоне
Фото: commons.wikimedia.org by Axelhotels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отель в Барселоне

Стюардесса рекомендует обязательно брать в путешествие собственный чайник, поскольку то, что делают постояльцы отелей, может шокировать даже не самого брезгливого человека. Многие люди, проживающие в номерах, используют предоставленные чайники для кипячения своих вещей. Женщины кипятят в них даже менструальные чаши.

Ранее эта же стюардесса раскрыла правду об Индии, назвав эту страну грязной, а условия жизни в ней — антисанитарными.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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