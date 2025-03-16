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Ленские столбы открывают сезон — что ждёт путешественников

1:02
Туризм

Национальный парк "Ленские столбы" официально открыл новый туристический сезон, подготовив для гостей улучшенную инфраструктуру, обновленные маршруты и уникальные природные локации.

Езда с открытыми окнами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Езда с открытыми окнами

Одним из главных новшеств стала новая экотропа длиной 2 600 метров, которая позволит туристам насладиться живописными пейзажами в комфортных условиях. На скальных массивах теперь установлена современная система освещения, что делает прогулки по парку еще более впечатляющими.

Для любителей автопутешествий появился новый маршрут вдоль подножия Ленских столбов, который ведет к скале, названной в честь академика Никиты Соломонова.

Кроме того, с 1 марта запущены регулярные автобусные экскурсии из Якутска в национальный парк. Поездки организуются дважды в неделю — по четвергам и субботам, отправление осуществляется от городского автовокзала, передает Telegram-канал "Внутри РФ".

Уточнения

Национальный парк «Ле́нские столбы́» (якут. Өлүөнэ турууктара) — геологическое образование и одноимённый национальный парк в Якутии на берегу реки Лены. Находится в Хангаласском улусе Якутии в 104 км от города Покровска. Ленские столбы представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль берега Лены, глубокой долиной, прорезающей Приленское плато. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО с 2012 года, с 6 августа 2018 года Ленские столбы обрели статус национального парка России.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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