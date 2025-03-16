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Жемчужина Опалового побережья — курорт Ле Туке набирает популярность

1:28
Туризм

Когда мы говорим о французских курортах, сразу же на ум приходит Лазурный берег.

Дома у моря
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Дома у моря

Однако все больше внимания привлекает более тихий, но не менее очаровательный курорт — Ле Туке-Париж-Пляж. Этот элегантный курорт, расположенный на Опаловом побережье, набирает популярность и теперь вполне способен составить конкуренцию самым престижным курортам Франции.

Благодаря архитектуре в стиле Бель-Эр, чистым песчаным пляжам и утонченной атмосфере, Ле Туке активно развивает туристическую инфраструктуру. 

Курорт с неподвластным времени очарованием Ле Туке-Париж-Пляж по праву носит звание "Жемчужины Опалового побережья" благодаря своему уникальному расположению. Окруженный океаном и зелеными лесами, этот курорт сочетает в себе природное великолепие и архитектурную утонченность. Англо-нормандские виллы, сохранившиеся с начала 20 века, напоминают о светской жизни того времени, когда курорт был любимым местом парижской аристократии.

Сегодня Ле Туке продолжает привлекать состоятельных туристов, которых манят его роскошные бутики, элегантные отели и знаменитое казино. Но истинным сокровищем курорта является его 12-километровый пляж, который в отличие от пляжей Средиземноморья, не перегружен отдыхающими в разгар летнего сезона, передает ulysse.

Уточнения

Ви́лла (лат. villa — загородный дом) — в прошлом в большинстве случаев прибрежный дом в классическом римском и итальянском стиле, как правило, предназначенный для сезонного проживания, сейчас дорогостоящий, богато украшенный, большой дом, на большой территории, для проживания одной семьи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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