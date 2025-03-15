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Отдыхать как короли — величественный замок в часе езды от Парижа

1:50
Туризм

Хотите провести день как король всего в часе езды от Парижа?

Водитель
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель

Для это и существует замок Фонтенбло — настоящая жемчужина истории, спрятанная в самом сердце Сены и Марны. Этот величественный замок, ставший свидетелем многих исторических событий, обещает незабываемое погружение в прошлое.

Представьте себе: вы покидаете шумный Париж и всего за час оказываетесь в другом мире. В этом и заключается основное преимущество этого места — его доступность.

Будь то поездка на машине или на поезде, добраться сюда не составит труда. Вокзал находится всего в нескольких минутах ходьбы от замка, и это позволяет насладиться зелеными пейзажами Сены и Марны по пути.

Как только вы окажетесь на территории замка, вас поразит его величие. Замок гордо возвышается перед вами, его фасады в стиле ренессанс, внутренние дворы и сады погружают в атмосферу французской монархии. Это поистине уникальное место, находящееся всего в 60 километрах от Парижа.

Как только вы войдете в этот великолепный замок, вас поразит разнообразие архитектурных стилей, которые переплетаются и создают гармонию. За несколько столетий замок претерпел множество изменений. Каждый монарх, от Франциска I до Наполеона III, оставил здесь свой след, а элементы различных эпох, от готики до ренессанса, создают неповторимую атмосферу.

Не пропустите также часовню Сен-Сатурнен — тихое место, контрастирующее с роскошью королевских апартаментов, идеально подходящее для уединения и раздумий.

После осмотра интерьеров замка обязательно потратьте время на прогулку по его садам, передает NewsOfMarseille.

Уточнения

Возрожде́ние или Ренесса́нс (фр. Renaissance, итал. Rinascimento, от лат. renasci — рождаться заново, возрождаться) — одна из культурно-исторических эпох, переломный для истории Европы этап между Средними веками и Новым временем, заложивший основы новой европейской культуры (также Раннее Новое время).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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