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Похлеще, чем Хэллоуин: турист рассказал о самом жутком празднике в Мексике

1:01
Туризм

Россиянин побывал в Мексике и в своём дзен-канале "#делайчёхочешь" поделился о том, что его больше всего изумило в этой стране.

День мёртвых в Мексике
Фото: commons.wikimedia.org by Dega86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
День мёртвых в Мексике

Путешественник обратил внимание на одну характерную особенность, которая может ввести в заблуждение человека, ещё не привыкшего к общению с жителями Мексики. Дело в том, что мексиканцы никогда не выполняют обещаний, но с радостью обещают всё что угодно, просто потому что не любят отказывать.

Также блогер отметил, что шумные вечеринки в ночное время — обычное дело в Мексике. Весёлые мексиканцы не задумываются о том, что грохочущая музыка кому-то мешает спать. Им бывает слишком хорошо, чтобы об этом думать.

Но больше всего автора публикации шокировал национальный праздник мексиканцев — День мёртвых. В этот день повсюду появляются черепа и другие символы смерти, а мексиканцы радостно идут на кладбища, чтобы развлечься там по полной программе с едой и алкоголем.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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