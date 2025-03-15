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Казахская национальная одежда может войти в Книгу рекордов Гиннеса

1:43
Туризм

Казахстан намерен занести свою национальную одежду в Книгу рекордов Гиннеса.

Казахстан
Фото: commons.wikimedia.org by Меридианец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Казахстан

В мировом собрании, которое состоится на берегу моря, примет участие 5000 человек в традиционных казахских костюмах, сообщает Almaty. tv.

Автором идеи является Асемгуль Адамбай. Она организует мероприятие с целью популяризации казахской одежды.

Впервые в январе было подано заявление в штаб-квартиру Книги рекордов Гиннеса от имени Мангистауской области с предложением признать казахскую одежду на мировом уровне. В процессе переговоров было выдвинуто несколько требований, включая обеспечение безопасности участников. Для этого будет организована специальная зона, отметила Асемгуль Адамбай.

Участником мероприятия может стать любой гражданин Казахстана старше 16 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, где размещен каталог традиционных нарядов. Каждый участник должен будет прийти в национальном костюме.

"Важно приехать заранее, получить номер и занять свое место. Команда из Лондона, которая будет фиксировать рекорд, разъяснит все правила. Если участники будут следовать инструкциям и не двигаться, мы уверены, что попадем в Книгу рекордов Гиннеса с казахской национальной одеждой", — рассказала автор идеи.

Кроме традиционных нарядов, на мероприятии будут представлены изделия ручной работы, и организаторы планируют привлечь внимание мирового сообщества к богатой истории Казахстана, а также стимулировать рост туризма в стране.

Уточнения

Кни́га реко́рдов Ги́ннесса — ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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