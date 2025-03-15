Альпийские загадки — маршрут, который подарит позитив

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нет ничего лучше, чем прогулка по тропе, соединяющей живописный городок Конье (Италия), известный как "жемчужина" Альп, с уютной деревушкой Лиллаз.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountaineering_Man_Trail_Path_Mountains.jpg by Hermann Альпинистская тропа

Этот маршрут дарит возможность насладиться красотой Национального парка Гран-Парадизо. Тропа, подходящая даже для семей с детьми, проходит вдоль ручья Уртье, с минимальными перепадами высот в сочетании со звуком воды действует терапевтически.

До отправной точки маршрута можно доехать по региональной дороге 47 из Аосты, преодолев 36 км. Также доступны автобусные рейсы, соединяющие Аосту с Конье. Маршрут начинается с улицы Mines de Cogne, где удобно припарковать автомобиль.

Путь проходит через живописный лес из лиственниц и елей. Зимой эта тропа превращается в трассу для беговых лыж. По дороге можно выбрать небольшой спуск к ручью Уртье, чтобы освежиться в летний зной или просто отдохнуть у воды. Незадолго до Лиллаза обустроена зона для пикников с удобными столами и туалетами.

В самом Лиллазе начинаются многочисленные туристические маршруты, в том числе тропа к водопаду Лиллаз. Здесь вода падает с высоты 150 метров тремя каскадами. Дорога к водопаду оборудована информационными стендами, рассказывающими о геологии региона.

Маршрут подходит для всех, в том числе для детей и прогулочных колясок. Однако стоит надеть удобную обувь, особенно если планируется спуск к ручью. Летом рекомендуется взять головной убор и запас воды, которую можно набрать в питьевых фонтанах Конье. Лучшее время для прогулки — с весны до осени, передает GoodTrekking.

Уточнения

А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — сложная система хребтов и массивов, протянувшаяся выпуклой дугой к северо-западу от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности. Альпы располагаются на территории восьми стран: Франции, Монако, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, Лихтенштейна и Словении.

