Не выше 140 см! Как жители города гномов борются за свою идентичность

Итабайанинья известна как "столица гномов".
Этот город в бразильском штате Сергиpe прославился благодаря своей уникальной общине людей с карликовостью. Географическая изоляция и генетические факторы сыграли ключевую роль в формировании этого сообщества.
Документальные фильмы и репортажи, такие как материал CNN 1993 года, исследуют повседневную жизнь жителей города, которые активно работают в различных сферах от преподавателей до мастеров и спортсменов. В Итабайанинье проблема карликовости связана с мутацией, вызывающей дефицит гормона роста (DIGH), что приводит к нормальным пропорциям тела, но уменьшенному росту (в среднем 105-135 см).
Население города с карликовостью постепенно уменьшается из-за факторов, таких как контроль рождаемости и гормональная терапия. Однако местные жители продолжают бороться за свою идентичность и ведут активный образ жизни. Проекты, направленные на сохранение наследия этой уникальной культуры, набирают популярность.
Несмотря на достижения, жители сталкиваются с проблемами интеграции, недостатком рабочих мест и доступом к общественным пространствам, пишет gazetasp.
Мута́ция (лат. mutatio «изменение») — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.
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