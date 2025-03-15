Не выше 140 см! Как жители города гномов борются за свою идентичность

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итабайанинья известна как "столица гномов".

Фото: unsplash.com by Тобиас Зилс херрцетт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ пешеходы

Этот город в бразильском штате Сергиpe прославился благодаря своей уникальной общине людей с карликовостью. Географическая изоляция и генетические факторы сыграли ключевую роль в формировании этого сообщества.

Документальные фильмы и репортажи, такие как материал CNN 1993 года, исследуют повседневную жизнь жителей города, которые активно работают в различных сферах от преподавателей до мастеров и спортсменов. В Итабайанинье проблема карликовости связана с мутацией, вызывающей дефицит гормона роста (DIGH), что приводит к нормальным пропорциям тела, но уменьшенному росту (в среднем 105-135 см).

Население города с карликовостью постепенно уменьшается из-за факторов, таких как контроль рождаемости и гормональная терапия. Однако местные жители продолжают бороться за свою идентичность и ведут активный образ жизни. Проекты, направленные на сохранение наследия этой уникальной культуры, набирают популярность.

Несмотря на достижения, жители сталкиваются с проблемами интеграции, недостатком рабочих мест и доступом к общественным пространствам, пишет gazetasp.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio «изменение») — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.

