Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пернатые в США под угрозой выживания: взаимосвязь, которой нельзя пренебрегать
Альпийские загадки — маршрут, который подарит позитив
Мама Тимати пожаловалась на панические атаки из-за сложности воспитания внучки Алисы
Высокие грядки, которые работают без хлопот — секрет правильного наполнения
Леопардовое гнёздышко: директор Леонтьева опроверг распространённый фейк о певце
Локомотив — Динамо: скорость, борьба и везение хозяев
Как не завести муравьёв в огороде? Растения, которые их приманивают
Как британцы сохраняют яйца свежими без холодильника
Аутентичная кука с виноградом из южных регионов Бразилии

Не выше 140 см! Как жители города гномов борются за свою идентичность

1:20
Туризм

Итабайанинья известна как "столица гномов".

пешеходы
Фото: unsplash.com by Тобиас Зилс херрцетт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
пешеходы

Этот город в бразильском штате Сергиpe прославился благодаря своей уникальной общине людей с карликовостью. Географическая изоляция и генетические факторы сыграли ключевую роль в формировании этого сообщества.

Документальные фильмы и репортажи, такие как материал CNN 1993 года, исследуют повседневную жизнь жителей города, которые активно работают в различных сферах от преподавателей до мастеров и спортсменов. В Итабайанинье проблема карликовости связана с мутацией, вызывающей дефицит гормона роста (DIGH), что приводит к нормальным пропорциям тела, но уменьшенному росту (в среднем 105-135 см).

Население города с карликовостью постепенно уменьшается из-за факторов, таких как контроль рождаемости и гормональная терапия. Однако местные жители продолжают бороться за свою идентичность и ведут активный образ жизни. Проекты, направленные на сохранение наследия этой уникальной культуры, набирают популярность.

Несмотря на достижения, жители сталкиваются с проблемами интеграции, недостатком рабочих мест и доступом к общественным пространствам, пишет gazetasp.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio «изменение») — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну
Красота и стиль
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Как продлить жизнь АКПП: простое правило, которое многие игнорируют
Авто
Как продлить жизнь АКПП: простое правило, которое многие игнорируют Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Последние материалы
Мама Тимати пожаловалась на панические атаки из-за сложности воспитания внучки Алисы
16 марта: такое недавнее рабство, запрет псевдонаук и референдум в Крыму
Высокие грядки, которые работают без хлопот — секрет правильного наполнения
Леопардовое гнёздышко: директор Леонтьева опроверг распространённый фейк о певце
Локомотив — Динамо: скорость, борьба и везение хозяев
Как не завести муравьёв в огороде? Растения, которые их приманивают
Как британцы сохраняют яйца свежими без холодильника
Аутентичная кука с виноградом из южных регионов Бразилии
Таинственный гедион: как молекула из жасмина делает вас привлекательнее
Как похудеть, не теряя мышц и разума: секреты правильной сушки без побочных эффектов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.