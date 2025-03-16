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Рай для гурманов и эстетов: этот город идеально подходит для соло-туристов

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Туризм

Сотрудники туристического сервиса "Яндекс Путешествия" назвали Казань идеальным для соло-туристов городом. Об этом пишет издание "Реальное время".

Казань вечером
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Казань вечером

В Казани много красивых мест для прогулок, а также музеев и достопримечательностей, которые можно полноценно осмотреть и без экскурсии. Кроме того, в этом городе безопасно находиться на улицах, даже если вы приехали без компании. Здесь хорошо развита инфраструктура, нет проблем с транспортом, а жители отличаются гостеприимством и отзывчивостью.

Также отмечается, что в Казани много ресторанов и кафе на любой вкус. Настоящие гурманы смогут насладиться местной кухней и по достоинству оценить её.

Уточнения

Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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