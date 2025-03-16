Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Твои складки — твоя проблема! Как правильно носить юбки, чтобы выглядеть стройнее
Эти собаки идеально подойдут для квартиры: не линяют, не пахнут, не капризничают
Не торопитесь выбрасывать проросший лук — вот как он может пригодиться
Трудный возраст: МакSим нашла особый подход к взрослеющей старшей дочери
Вы чувствуете стресс: сделайте это всего 5 секунд — и вам станет легче
Краткосрочные укрепления не спасут рубль: эксперт раскрыл худший сценарий
ТОП-5 машин СССР, которые гнили быстрее всех
Ваши тюльпаны проживут в два раза дольше, если вы знаете этот секрет
Дизайнерские секреты: как выбрать плитку на кухонный фартук, чтобы не пожалеть

Первые смельчаки: туристы открыли купальный сезон в Турции при +28°С

0:53
Туризм

15 марта в Турции открылся пляжный сезон. В Анталье стояла 28-градусная жара, и было ощущение настоящего лета. Приехавшие на отдых россияне с удовольствием грелись на солнце, а некоторые заходили в море и купались недалеко от берега: чем дальше отплывать, тем вода становится холоднее.

Анталья
Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Анталья

"По ощущениям вода градусов 18-19, чуть теплее, чем в бассейне, по крайней мере, ногам нормально, не обжигает. Взрослые и даже дети уже вовсю купаются на мелководье, где вода прогревается быстрее", — написала одна из подписчиц Telegram-канала "Крыша ТурДома".

Отмечается, что знойная погода пока колеблется в сторону понижения температуры. Метеорологи спрогнозировали похолодание в Анталье на следующей неделе.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре
Домашние животные
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре Аудио 
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Недвижимость
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Последние материалы
ТОП-5 машин СССР, которые гнили быстрее всех
Ваши тюльпаны проживут в два раза дольше, если вы знаете этот секрет
Разгадка возникновения жизни на Земле стала неожиданностью для ученых
Дизайнерские секреты: как выбрать плитку на кухонный фартук, чтобы не пожалеть
Велотренажёр станет в 2 раза эффективнее: сжигаем калории за минуты
Украинофобия в Польше — от бытовой до политической: негатив к беженцам бьёт рекорд
Актёр Андрей Бурковский обратился к сыну, с которым эмигрировал в США: верь в себя!
Европа готовится к войне: Вебер раскрыл план перестройки экономики ЕС
За милой мордочкой скрывается трагедия: почему мопсы и бульдоги мучаются
Больше не скрывает: Водонаева вывела в свет повзрослевшего сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.