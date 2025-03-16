Первые смельчаки: туристы открыли купальный сезон в Турции при +28°С

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

15 марта в Турции открылся пляжный сезон. В Анталье стояла 28-градусная жара, и было ощущение настоящего лета. Приехавшие на отдых россияне с удовольствием грелись на солнце, а некоторые заходили в море и купались недалеко от берега: чем дальше отплывать, тем вода становится холоднее.

Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Анталья

"По ощущениям вода градусов 18-19, чуть теплее, чем в бассейне, по крайней мере, ногам нормально, не обжигает. Взрослые и даже дети уже вовсю купаются на мелководье, где вода прогревается быстрее", — написала одна из подписчиц Telegram-канала "Крыша ТурДома".

Отмечается, что знойная погода пока колеблется в сторону понижения температуры. Метеорологи спрогнозировали похолодание в Анталье на следующей неделе.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

