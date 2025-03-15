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Где искать солнце в апреле: список тёплых мест, куда стоит отправиться прямо сейчас

3:43
Туризм

Весна в этом году не торопится, а погода в России по-прежнему не радует. Если мысли об отдыхе уже начинают одолевать, самое время присмотреться к апрельским направлениям, где можно зарядиться солнцем.

курорт Jeddah Corniche
Фото: Wikimedia Commons by Tahir mq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
курорт Jeddah Corniche

По данным Ассоциации путешествий ABTA, 84% опрошенных за последние 12 месяцев хотя бы раз отправлялись в отпуск, а в среднем каждый совершает три поездки в год. И неудивительно: средняя температура в апреле держится на уровне 9°C, а дожди так и не спешат отступать.

Так куда же отправиться в поисках тёплого солнца?

Севилья: испанская весна в разгаре

Юг Испании — отличный выбор для апрельского отдыха. В Севилье, благодаря её удалённости от побережья, теплее, чем в Барселоне: дневные температуры достигают 22°C, а ночью опускаются до 11°C.

Город славится своими пасхальными парадами, которые делают атмосферу в апреле ещё более праздничной. А если учесть, что летом здесь бывает свыше 40°C, весенний визит становится особенно удачным решением.

Дубай: жара без перегрева

Эмираты всегда готовы к приёму любителей солнца, но именно апрель считается одним из наиболее комфортных месяцев для поездки. Средняя температура составляет 33°C — в отличие от знойных 40°C и выше, которые наступают в июне-июле.

Днём можно спокойно отдыхать на пляже, а вечером — наслаждаться световым шоу Дубайского фонтана без опасности изнывать от жары.

Таиланд: между сезоном дождей и наплывом туристов

Апрель в Таиланде — переходный период между высоким сезоном и началом дождей. Это значит, что цены на отдых становятся ниже, но солнце по-прежнему гарантировано: температура держится в диапазоне 30-35°C.

Если не хочется мучиться от столичной жары, лучше отправиться на острова Кох-Панган, Кох-Самуи или Кох-Тао — там климат более мягкий, чем в Бангкоке.

Бали: начало сухого сезона

Этот индонезийский остров обожают блогеры, туристы и любители серфинга. В апреле здесь начинается сухой сезон, а температура держится в пределах 25-32°C.

К тому же в это время ещё нет огромного наплыва путешественников, который приходится на июнь-август. Это значит, что можно насладиться островом без толп и очередей.

Флорида: развлечения без духоты

Если хочется совместить пляжный отдых с развлечениями, Флорида станет идеальным вариантом. Апрельские температуры (18-26°C) позволяют гулять по паркам аттракционов, отправиться на поиски аллигаторов или просто наслаждаться океаном.

Плюс весенняя поездка избавляет от риска попасть в сезон ураганов, который начинается в июне.

Марокко: идеальная погода для города и гор

В Марокко в апреле уже чувствуется приближение лета: температура в среднем достигает 24°C, но в южных регионах может подниматься до 32°C.

Этот месяц также считается лучшим временем для походов в горах Высокого Атласа — туры здесь проходят с апреля по ноябрь.

Кипр: солнце, тишина и экономия

Остров давно любим британскими туристами, но в апреле здесь не так многолюдно, а цены на перелёт и отели ниже, чем в летний сезон.

Максимальная температура составляет 23°C, а пляжи остаются свободными. Прекрасный шанс насладиться солнцем без суеты.

Уточнения

Севи́лья (исп. Sevilla [seˈβiʎa]) — город на юге Испании с населением около 700 тысяч жителей. Она расположена на обоих берегах реки Гвадалквивир.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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