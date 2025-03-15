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Не только пломбир: какие сладкие десерты покоряют планету

4:16
Туризм

Лето близко, а значит, трудно найти человека, которому бы не пришлось по вкусу мороженое. Этот освежающий десерт популярен по всему миру — от Азии до Америки. Кто-то представляет его как тающий шарик на вафельном рожке, кто-то — как густую и насыщенную массу, наполненную вкусами.

Мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/ladyous/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мороженое

История мороженого

Первые упоминания об этом десерте относятся еще ко II веку до н. э. Александр Македонский охлаждал себя льдом с медом и нектаром, а римский император Нерон добавлял в снег фрукты и соки.

Более тысячи лет спустя Марко Поло привез в Италию рецепт щербета с Дальнего Востока, который со временем превратился в мороженое, каким мы знаем его сегодня.

Каждая культура имеет свою интерпретацию мороженого.

"Это еда, которая объединяет людей. В каждом городе есть любимая мороженая лавка или тележка, у которой собираются местные жители," — отмечает основательница Jeni's Splendid Ice Creams Дженни Бриттон Бауэр.

Популярные виды мороженого в разных странах

1. Замороженный заварной крем (Frozen Custard) — США

В Америке особой популярностью пользуется замороженный заварной крем — вариант классического мороженого с более плотной текстурой. В отличие от обычного пломбира, он содержит больше яичных желтков, что делает его более густым и насыщенным.

Где попробовать? Dairy Queen, Culver's и Carvel — сети, специализирующиеся на замороженном заварном креме.

2. Гелато — Италия

Итальянское мороженое — национальный символ. В Италии поход в джелатерию — не просто покупка десерта, а часть культуры.

Чем отличается гелато?
— Меньше жира, чем в традиционном мороженом.
— Готовится из цельного молока, сахара, яиц и натуральных вкусовых добавок.
— Самые популярные вкусы — шоколад, фисташка, лесной орех и страчателла.
— Подается не шариками, а лопаточкой.

Где попробовать? В Милане — Massimo Del Gelato, в Риме — Giolitti.

3. Крем-глясе (Crème Glacée) — Франция

Французское мороженое похоже на гелато, но имеет более богатую и сливочную текстуру. Оно готовится с большим количеством сливок и яиц.

Самый культовый вкус - соленая карамель.

Где попробовать? В Париже — легендарный Berthillon, в Ницце — Fenocchio Glacier, где можно найти необычные вкусы: оливковое, с жевательной резинкой и ваниль с розовым перцем.

4. Донурма (Dondurma) — Турция

Это уникальное мороженое, которое практически не тает и имеет эластичную текстуру.

Секреты турецкого мороженого:
— Делается из козьего молока, сахара и салепа — порошка из корня фиалки.
— Часто содержит мастику, придающую ему легкий хвойный аромат.

Где попробовать? В Стамбуле — Ali Usta в районе Мода, но лучший вкус — на уличных тележках, где продавцы устраивают целое шоу, дразня покупателей, прежде чем отдать рожок.

5. Каксигори (Kakigori) — Япония

Это не снежный конус, а воздушное и нежное мороженое, которое тает во рту, как крем.

Как готовят каксигори?
— Лед тонко стругают, создавая пушистую текстуру.
— Поливают натуральными сиропами — матча, клубника, виноград, дыня.
— Часто добавляют сгущенное молоко и пасту из красной фасоли.

Где попробовать? В традиционных чайных и кондитерских по всей Японии.

6. Кулфи (Kulfi) — Индия

Индийский кулфи — одно из самых насыщенных мороженых в мире. Оно готовится путем длительного уваривания молока, что придает ему карамельный вкус.

Популярные вкусы:
— Шафран
— Фисташка
— Миндаль
— Манго

Где попробовать? На пляже Чоупатти в Мумбаи или в индийских ресторанах по всему миру.

Уточнения

Шербе́т [щербет] — восточная сладость в виде бруска сливочной помадки с орехами, арахисом или изюмом. Название изделия произошло от напитка шербет.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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