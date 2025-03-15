Фантастический организм в Париже: разбираемся с феноменом "капли"

Он ярко-желтый, может передвигаться со скоростью до 4 сантиметров в час, решает задачи без мозга и восстанавливается после повреждений. Знакомьтесь: "капля" — уникальный организм, который теперь можно увидеть в Парижском зоопарке.
Этот загадочный организм носит научное название Physarum polycephalum — "физарум многоглавый ". Он не растение, не животное и не гриб. Более того, у него 720 полов, он может разделяться и снова сливаться в единый организм.
Считается, что ему около миллиарда лет, но широкая общественность впервые услышала о нем в 1973 году, когда женщина из Техаса обнаружила быстрорастущее желтое пятно у себя во дворе. СМИ тут же подхватили эту историю, а New York Times даже упомянул "каплю" в одной из статей. Однако она так же быстро исчезла, как и появилась.
В 2016 году интерес к нему вспыхнул вновь — тогда ученые доказали, что "капля" способна обучаться, запоминать информацию и даже решать задачи.
Биолог Одри Дюссутур из Французского национального центра научных исследований провела исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society. Эксперименты показали, что "капля" способна игнорировать вредные вещества и помнить об этом в течение года.
Также ученые из Парижского зоопарка выяснили, что слизевик умеет находить кратчайший путь через лабиринт и предугадывать изменения в окружающей среде.
В дикой природе "каплю" чаще всего можно встретить на лесной подстилке Европы. В лабораториях его выращивают в петри с любимой пищей — овсянкой. Затем его пересаживают на кору деревьев, где он продолжает расти.
По словам Марлен Итан из Парижского зоопарка, акации, дубы и каштаны - его любимые места обитания. Оптимальные условия: температура 19-25°C и влажность 80-100%.
"Капля" может впадать в спячку на несколько лет, если условия становятся неблагоприятными. Его главные враги — свет и засуха, но в остальном он практически неуязвим.
Своё имя он получил в честь фильма ужасов "Капля" (1958), где инопланетное существо захватывает небольшой город в Пенсильвании.
Физарум многоглавый (лат. Physarum polycephalum) — вид миксомицетов семейства Физаровые. Является распространённым модельным организмом в генетике, физиологии и биохимии, а также одним из наиболее изученных организмов.
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