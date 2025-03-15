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Фантастический организм в Париже: разбираемся с феноменом "капли"

2:37
Туризм

Он ярко-желтый, может передвигаться со скоростью до 4 сантиметров в час, решает задачи без мозга и восстанавливается после повреждений. Знакомьтесь: "капля" — уникальный организм, который теперь можно увидеть в Парижском зоопарке.

Slime mould (23818918320)
Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Spragg. NZ from Christchurch, New Zealand, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Slime mould (23818918320)

Этот загадочный организм носит научное название Physarum polycephalum — "физарум многоглавый ". Он не растение, не животное и не гриб. Более того, у него 720 полов, он может разделяться и снова сливаться в единый организм.

Считается, что ему около миллиарда лет, но широкая общественность впервые услышала о нем в 1973 году, когда женщина из Техаса обнаружила быстрорастущее желтое пятно у себя во дворе. СМИ тут же подхватили эту историю, а New York Times даже упомянул "каплю" в одной из статей. Однако она так же быстро исчезла, как и появилась.

В 2016 году интерес к нему вспыхнул вновь — тогда ученые доказали, что "капля" способна обучаться, запоминать информацию и даже решать задачи.

Он умеет учиться и решать головоломки

Биолог Одри Дюссутур из Французского национального центра научных исследований провела исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society. Эксперименты показали, что "капля" способна игнорировать вредные вещества и помнить об этом в течение года.

Также ученые из Парижского зоопарка выяснили, что слизевик умеет находить кратчайший путь через лабиринт и предугадывать изменения в окружающей среде.

Где обитает "капля"?

В дикой природе "каплю" чаще всего можно встретить на лесной подстилке Европы. В лабораториях его выращивают в петри с любимой пищей — овсянкой. Затем его пересаживают на кору деревьев, где он продолжает расти.

По словам Марлен Итан из Парижского зоопарка, акации, дубы и каштаны - его любимые места обитания. Оптимальные условия: температура 19-25°C и влажность 80-100%.

Почти бессмертный, но боится света

"Капля" может впадать в спячку на несколько лет, если условия становятся неблагоприятными. Его главные враги — свет и засуха, но в остальном он практически неуязвим.

Своё имя он получил в честь фильма ужасов "Капля" (1958), где инопланетное существо захватывает небольшой город в Пенсильвании.

Уточнения

Физарум многоглавый (лат. Physarum polycephalum) — вид миксомицетов семейства Физаровые. Является распространённым модельным организмом в генетике, физиологии и биохимии, а также одним из наиболее изученных организмов.
 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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