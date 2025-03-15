Сахалин и Курильские острова — как сэкономить на путешествии

2:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний туризм на Сахалине и Курильских островах набирает популярность, а спрос на путешествия в этот регион продолжает расти.

Фото: commons.wikimedia.org by Vera.vvo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Итуруп Остров

Чтобы не переплачивать, специалисты советуют бронировать туры заранее. О популярных маршрутах, стоимости путешествия и важных нюансах рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Покупка тура весной помогает снизить расходы на поездку до 15% и дает возможность приобрести субсидированные авиабилеты. Туристический сезон начинается в середине мая, однако в этот период погода остается непредсказуемой: температура колеблется от +5 до +20°C, а южные ветры приносят как солнечные дни, так и прохладные ночи с дождями. Оптимальное время для отдыха — июль и август, когда стоит теплая и сухая погода, а море прогревается до комфортной температуры.

Курилы привлекают туристов вулканическими пейзажами, необычными скальными образованиями и природой, напоминающей инопланетные ландшафты.

Попасть туда можно:

1. На самолете (из Южно-Сахалинска до Кунашира и Итурупа — около часа в пути);

2. На пароме, отправляющемся из порта Корсаков несколько раз в неделю (зависит от погоды).

Организовать поездку самостоятельно может быть сложно, так как рейсы на острова выполняет всего одна авиакомпания, а паромное сообщение ограничено. Туроператоры предлагают удобные комбинированные туры, включающие авиаперелеты, трансферы и экскурсии:

1. Сахалин + Итуруп — от 150 тыс. рублей на человека;

2. Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан — от 300 тыс. рублей.

Летом туристический поток увеличивается, и места в отелях быстро заканчиваются. В Южно-Сахалинске выбор гостиниц большой, но в других населенных пунктах он ограничен. На Курилах основным вариантом размещения остаются гостевые дома, и к лету найти свободные номера становится сложнее.

Обязательно берите с собой удобную обувь, одежду для разных условий, репелленты и солнцезащитный крем. В начале лета необходимо защититься от клещей.

Джетлаг может повлиять на самочувствие, поэтому лучше сразу адаптироваться к местному режиму.

Для посещения Курильских островов необходимо разрешение. В туре его оформляет оператор, но важно заранее предоставить копии паспортов.

Возможны штормы, небольшие землетрясения и встречи с дикими животными. Путешествовать по Курилам безопаснее с профессиональными гидами, передает Sakh. Online.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

