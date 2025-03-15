Путешествие мечты: скрытый оазис на юге Шри-Ланки

Хотите отдохнуть в тропиках, но без толп туристов? Многие сразу думают о Бали или Пхукете, но эти места стали переполненными. К счастью, в Шри-Ланке есть настоящий райский уголок — Хирикетия.
Этот небольшой прибрежный городок, известный как Хири, остаётся скрытой жемчужиной для путешественников. Пляж в форме полумесяца окружён пышной зеленью и идеально подходит для сёрфинга, снорклинга и просто расслабленного отдыха.
Здесь вас ждут:
Лучшее время для поездки — с декабря по апрель, когда погода радует солнцем, а волны идеально подходят для катания на сёрфе.
Ближайший аэропорт Маттала Раджапакса находится всего в часе езды, но большинство туристов прилетают в Коломбо. Оттуда есть несколько вариантов дороги:
Пляж предлагает недорогую аренду снаряжения для водных видов спорта. Прокат сёрфборда начинается от 3-4 долларов в час, а уроки у местных инструкторов обойдутся от 24 долларов.
Другие развлечения:
В Хирикетии можно найти не только комфортный отдых, но и настоящее уединение среди природы, которое сложно найти в популярных туристических местах.
Демократи́ческая Социалисти́ческая Респу́блика Шри-Ла́нка (синг. ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය,) — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Со времён португальского вторжения и до 1972 года в европейских языках называлась Цейло́н (от порт. Ceilão). Шри-ланка (श्री लङ्का) в переводе с санскр. — "славная, благословенная земля". Имеет морскую границу с Индией.
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