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Путешествие мечты: скрытый оазис на юге Шри-Ланки

2:01
Туризм

Хотите отдохнуть в тропиках, но без толп туристов? Многие сразу думают о Бали или Пхукете, но эти места стали переполненными. К счастью, в Шри-Ланке есть настоящий райский уголок — Хирикетия.

пляж, Шри-Ланка
Фото: Wikimedia Commons by Bruce Tuten, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пляж, Шри-Ланка

Почему Хирикетия — идеальное место для отдыха?

Этот небольшой прибрежный городок, известный как Хири, остаётся скрытой жемчужиной для путешественников. Пляж в форме полумесяца окружён пышной зеленью и идеально подходит для сёрфинга, снорклинга и просто расслабленного отдыха.

Здесь вас ждут:

  • Бохо-клубы и уютные кафе;
  • Рестораны с блюдами на любой вкус;
  • Магазины с пляжной атрибутикой;
  • Сафари и экскурсии по живописным местам.

Лучшее время для поездки — с декабря по апрель, когда погода радует солнцем, а волны идеально подходят для катания на сёрфе.

Как добраться?

Ближайший аэропорт Маттала Раджапакса находится всего в часе езды, но большинство туристов прилетают в Коломбо. Оттуда есть несколько вариантов дороги:

  • Автобус — самый бюджетный способ, но требует пересадок;
  • Поезд — живописное, но долгое путешествие (до 5 часов);
  • Такси — самый удобный вариант, поездка займёт около трёх часов и обойдётся примерно в 100 долларов.

Чем заняться в Хирикетии?

Пляж предлагает недорогую аренду снаряжения для водных видов спорта. Прокат сёрфборда начинается от 3-4 долларов в час, а уроки у местных инструкторов обойдутся от 24 долларов.

Другие развлечения:

  • Снорклинг с морскими черепахами на мысе Батигама;
  • Сафари в национальном парке Яла (от 55 долларов за экскурсию);
  • Экскурсии на тук-туке к храмам и водопадам.

В Хирикетии можно найти не только комфортный отдых, но и настоящее уединение среди природы, которое сложно найти в популярных туристических местах.

Уточнения

Демократи́ческая Социалисти́ческая Респу́блика Шри-Ла́нка (синг. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය,) — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Со времён португальского вторжения и до 1972 года в европейских языках называлась Цейло́н (от порт. Ceilão). Шри-ланка (श्री लङ्का) в переводе с санскр. — "славная, благословенная земля". Имеет морскую границу с Индией.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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