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Тайное место на Карибах, где можно поплавать со скатами

3:01
Туризм

Антигуа — крошечный остров в сердце Карибского моря, но его природные богатства поражают воображение. Здесь более 300 пляжей с белоснежным песком и кристально чистой водой, окружённой пышной тропической растительностью. Один из таких уголков — Хаф-Мун-Бэй, известный своими спокойными волнами и живописными пейзажами.

Карибы
Фото: Wikimedia Commons by Joe deSousa is licensed under Public domain
Карибы

Стингрей-Сити: незабываемое приключение со скатами

Если вы мечтали о близком контакте с морскими обитателями, Стингрей-Сити — место, которое нельзя пропустить. Здесь, на мелководной песчаной отмели Норт-Саунд-Бэй, тысячи туристов ежегодно встречаются с южными скатами-хвостоколами. Несмотря на устрашающий вид, эти создания дружелюбны и совершенно безопасны.

Экскурсия стоит $60 и включает возможность поплавать со скатами, покормить их и даже подержать в руках. Важный плюс: животные не содержатся в неволе, а приходят к туристам сами.

Комбинированные туры: ещё больше впечатлений

Помимо плавания со скатами, тур в Стингрей-Сити включает снорклинг среди разноцветных кораллов и экзотических рыб.

Вы сможете увидеть морских звёзд, желтохвостых рыб-бабочек и голубоголовых барабулек. Опытные гиды расскажут об этих удивительных обитателях моря, а в конце экскурсии всех ждёт пунш с ромом.

Для любителей приключений есть вариант тура, совмещающего посещение Стингрей-Сити с поездкой на остров Лависконт. Этот уголок природы скрывает редкие мангровые леса и доисторических животных, включая гигантскую черепаху Альдабра.

А если хочется пощекотать нервы, попробуйте экстремальный тур за $170. Он включает зиплайны в джунглях Антигуа, обед с традиционными блюдами и скоростную лодочную поездку к скатам.

Где остановиться и поужинать

После насыщенного дня загляните в ресторан Seaview. Гости особенно хвалят карибские рагу и свежайшие морепродукты. Он расположен рядом с местом отправления туров в Стингрей-Сити, что делает его идеальным вариантом для ужина.

Для комфортного отдыха неподалёку от экскурсионной зоны можно выбрать коттеджи Ellen Bay. Это уютный семейный отель с чистыми и удобными номерами. А если хочется роскоши, стоит обратить внимание на виллу "Папийон", расположенную на вершине мыса Рид.

Когда лучше ехать и как добраться

Высокий сезон на Антигуа длится с декабря по апрель: меньше дождей, но цены выше. С мая по ноябрь дешевле, но возможны кратковременные ливни. Средняя температура круглый год держится около 27°C.

Добраться можно через международный аэропорт В. К. Бёрда (ANU). Для передвижения по острову доступны такси и аренда авто.

Уточнения

Анти́гуа и Барбу́да (англ. Antigua and Barbuda) — государство на одноимённых островах и острове Редонда в группе Малых Антильских островов (Карибское море). Глава государства — монарх Великобритании, представленный генерал-губернатором.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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