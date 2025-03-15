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Курорты только для своих: как живут закрытые лыжные клубы Америки

2:44
Туризм

Лыжные курорты давно страдают от огромного потока туристов. Очереди на подъёмники, забитые трассы и проблемы с парковкой превращают отдых в стресс. Кроме того, плотное скопление людей увеличивает риск несчастных случаев на склонах.

частные клубы
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
частные клубы

Бум частных лыжных клубов

Удалённая работа и пандемия сделали горнолыжный спорт ещё популярнее. Крупнейшие операторы, такие как Vail Resorts и Alterra Mountain Company, скупили десятки известных курортов, что привело к перегруженности трасс.

Ответом на это стал рост частных горнолыжных клубов, которые предлагают элитные условия, конфиденциальность и отсутствие очередей.

Что даёт членство в частном клубе?

Эксклюзивные клубы обеспечивают:

  • Свежий снег без толп туристов;
  • Безопасную среду и высокое качество сервиса;
  • Членские взносы от $30 000 до $100 000, ограниченный круг участников.

Некоторые из самых известных частных курортов:

  • Паудер-Хейвен (Юта) — уютный клуб с высокими взносами и идеальными трассами;
  • Yellowstone Club (Монтана) — место для элиты с роскошными домами и новыми проектами;
  • Hermitage (Вермонт) — курорт, ставший частным во время пандемии.

Приватные горнолыжные курорты: новые правила игры

Растущий спрос на уединённые горные клубы формирует новый рынок. Стоимость недвижимости в таких местах достигает миллионов долларов, а спрос только растёт.

Однако такой эксклюзивный отдых создаёт и социальные проблемы — нехватку жилья для персонала и вопросы экологии.

Тайные законы элитных лыжных клубов

На ранчо Wasatch Peaks конфиденциальность стоит на первом месте. Членам запрещено публиковать фото, использовать GPS и делиться информацией в соцсетях. Попасть сюда можно только по приглашению, а проверка кандидатов занимает месяцы.

Некоторые частные курорты предлагают:

  • Персональные трансферы до склонов;
  • Гондолы, доставляющие гостей к закрытым шале;
  • Полную анонимность — без камер и репортажей.

Что ждёт частные курорты в будущем?

Количество закрытых горнолыжных клубов растёт, а их владельцы продолжают инвестировать в уникальные проекты.

Например, Паудер-Маунтин пережил сложные времена, но теперь трансформируется в элитный центр с роскошными коттеджами и арт-объектами.

Америка не планирует "перераспределять снег", но обеспеченные лыжники уже нашли выход — собственные горные клубы, куда не попасть по обычному билету.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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