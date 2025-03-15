Курорты только для своих: как живут закрытые лыжные клубы Америки

Лыжные курорты давно страдают от огромного потока туристов. Очереди на подъёмники, забитые трассы и проблемы с парковкой превращают отдых в стресс. Кроме того, плотное скопление людей увеличивает риск несчастных случаев на склонах.
Удалённая работа и пандемия сделали горнолыжный спорт ещё популярнее. Крупнейшие операторы, такие как Vail Resorts и Alterra Mountain Company, скупили десятки известных курортов, что привело к перегруженности трасс.
Ответом на это стал рост частных горнолыжных клубов, которые предлагают элитные условия, конфиденциальность и отсутствие очередей.
Эксклюзивные клубы обеспечивают:
Некоторые из самых известных частных курортов:
Растущий спрос на уединённые горные клубы формирует новый рынок. Стоимость недвижимости в таких местах достигает миллионов долларов, а спрос только растёт.
Однако такой эксклюзивный отдых создаёт и социальные проблемы — нехватку жилья для персонала и вопросы экологии.
На ранчо Wasatch Peaks конфиденциальность стоит на первом месте. Членам запрещено публиковать фото, использовать GPS и делиться информацией в соцсетях. Попасть сюда можно только по приглашению, а проверка кандидатов занимает месяцы.
Некоторые частные курорты предлагают:
Количество закрытых горнолыжных клубов растёт, а их владельцы продолжают инвестировать в уникальные проекты.
Например, Паудер-Маунтин пережил сложные времена, но теперь трансформируется в элитный центр с роскошными коттеджами и арт-объектами.
Америка не планирует "перераспределять снег", но обеспеченные лыжники уже нашли выход — собственные горные клубы, куда не попасть по обычному билету.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
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