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Где закон физики не действует: открываем Mystery Spot

1:42
Туризм

Mystery Spot — загадочное местечко рядом с Санта-Круз (Калифорния, США), и оно привлекает любопытных туристов с 1940-х годов.

Калифорния
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Калифорния

Представьте, там происходит всякое странное: вещи, которые должны катиться вниз, вдруг поднимаются, люди могут казаться выше или ниже, и даже трудно просто устоять на ногах! Когда вы там, создается ощущение, что вас тянут вперед или назад без объяснения причин. В общем, приходит народ с вопросами и уходит с ещё большим количеством загадок.

Что же происходит на самом деле? У ученых есть свои объяснения: мол, это всё оптические иллюзии, потому что место расположено на наклонной территории. Из-за этого наш мозг начинает воспринимать реальность немного иначе. Но есть и более "прикольные" теории: кто-то говорит, что в этом месте аномальное магнитное поле, другие уверены, что там проводились секретные военные эксперименты, а некоторые вообще считают, что это портал для НЛО! Такие теории, хоть и кажутся странными, всё равно привлекают людей.

Mystery Spot — это почти как шоу — гиды показывают разные фокусы и предлагают поучаствовать в экспериментах. А природа вокруг просто шикарная!

Интересные факты: это место открыли в 1939 году и с тех пор оно стало одной из самых посещаемых достопримечательностей в Калифорнии. Ученые уже изучали его, но так и не нашли ничего сверхъестественного. Кстати, есть и другие похожие места, такие как "Дом Тайны" в Орегоне, пишет correiobraziliense.

Уточнения

Шо́у ( англицизм от show ) или представление, показ (русскоязычный вариант) — мероприятие развлекательного характера, демонстрирующееся публике и имеющее постановочный характер, не совпадающий с реальностью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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