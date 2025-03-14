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Ле-Туке-Пари-Плаж — место, где туристов ждёт активный отдых

1:24
Туризм

Ле-Туке-Пари-Плаж (Франция) — идеальное место для тех, кто ценит природу и активный отдых.

Дома у моря
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Дома у моря

12-километровый песчаный пляж располагает как к расслабленному отдыху, так и к занятиям водными видами спорта.

Одной из особенностей курорта является гармоничное сочетание архитектуры: величественные англо-нормандские виллы соседствуют с современными домами, создавая уникальный архитектурный ансамбль. Лучший способ насладиться этим наследием — прогулка по живописному району Ле-Пен.

Ле-Туке-Пари-Плаж продолжает привлекать туристов благодаря широкому выбору досуга. В числе популярных активностей:

1. Водные виды спорта (кайтсерфинг, парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ);

2. Всемирно известные гольф-поля;

3. Верховая езда по пляжу;

4. Талассотерапия и спа;

5. Культурные мероприятия и фестивали.

Ле-Туке-Пари-Плаж активно развивается, совершенствуя инфраструктуру и туристическое предложение. Муниципалитет вкладывает средства в благоустройство: реконструируется набережная, создаются новые велосипедные маршруты. Все эти инициативы направлены на повышение комфорта для туристов при сохранении уникального характера курорта, передает CarredInfo.

Уточнения

Талассотерапи́я (от др.-греч. thalassa — «море» + therapia — «лечение») — лечение морским климатом и купаниями в сочетании с воздушными ваннами, разновидность климатотерапии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Ле-Туке-Пари-Плаж — место, где туристов ждёт активный отдых
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