Леса, виноградники, следы древних цивилизаций — отдыхаем на севере Португалии

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На севере Португалии, в краю лесов, гор и рек, жизнь веками была неразрывно связана с природой и сменой времен года.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гроздь винограда

Здесь, в единственном национальном парке страны — Пенеда-Жереш, можно увидеть следы древних цивилизаций.

Лето в Португалии длинное и жаркое, но в диких северных землях смена сезонов ощущается острее: в виноградниках зреют янтарные гроздья, в каштановых рощах земля покрывается спелыми плодами, а в золотистых осенних лесах прячутся грибы.

Окунувшись в прохладные воды реки Каваду у деревни Амареш, трудно не задуматься о монахах-цистерцианцах, которые в XII веке нашли здесь свое пристанище. Их монастырь, ныне превращенный в роскошный отель Pousada Mosteiro de Amares, словно застыл во времени.

На северной границе Португалии, в глубине национального парка Пенеда-Жереш, скрываются не только водопады и дикие животные, но и реликвии Римской империи. Древняя дорога Via XVIII, построенная почти 2000 лет назад, соединяла Брагу и Асторгу. По сей день в лесах можно найти ее каменные столбы с выбитыми латинскими надписями.

Но не только римляне оставили след в этих землях. В 1972 году одна из процветающих деревень региона, Виларинью-да-Фурна, была затоплена при строительстве гидроэлектростанции. В засушливые месяцы руины домов вновь появляются из-под воды, передает NationalGeographic.

Уточнения

Ри́мская импе́рия (лат. Imperium Romanum, греч. Βασιλεία Ῥωμαίων) — постреспубликанский период истории Древнего Рима. Как государство Римская империя включала большие территориальные владения вокруг Средиземного моря в Европе, Северной Африке и Западной Азии, управляемые императорами.

