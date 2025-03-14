Из чего делают пелардон и когда готовят баяну — Севенны ждут гостей

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Севенны (Франция) — край контрастов, где суровые горные хребты соседствуют с пышными зелеными долинами, веками манит путешественников своей неповторимой атмосферой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с рюкзаком в горах

Над этим удивительным пейзажем величественно возвышается Мон-Лозер (1699 м), молчаливый свидетель истории. Национальный парк Севенны, основанный в 1970 году, раскинулся на 938 км² и насчитывает более 2400 видов флоры, 45 из которых являются эндемичными. Здесь можно не только наслаждаться красотой дикой природы, но и познакомиться с местными традициями.

Севенны — это не только уникальная природа, но и богатая история. Очаровательные деревни с каменными домами переносят в прошлое. Прогуливаясь по мощеным улочкам Везенобра, можно ощутить дыхание веков и открыть для себя архитектуру XI века.

Историческое наследие региона связано и с религиозными войнами: замок Портес, возвышающийся над долиной, напоминает о восстании камизаров в XVIII веке. Сегодня многочисленные музеи, памятные места и экскурсионные маршруты рассказывают об этих событиях.

Осень в Севеннах — это не только живописные пейзажи, но и гастрономическое наслаждение. Именно в это время собирают каштаны, из которых готовят суп "баяна". Еще одна гордость региона — козий сыр пелардон, вкус которого особенно насыщен благодаря летнему выпасу на ароматных горных пастбищах.

Настоящая жемчужина для гурманов — еженедельный рынок в Сен-Жан-дю-Гаре. Здесь можно попробовать местные сыры, горный мед, варенье и другие деликатесы, которые передают аутентичный вкус региона.

Среди природных достопримечательностей особого внимания заслуживает ущелье Тарн. Река прорезала в скалах величественные каньоны длиной более 50 км. Зимой здесь можно наблюдать ледяные водопады, превращающие ландшафт в сказочное зрелище, передает JourneeMondiale.

Уточнения

Каньо́н (исп. cañón «труба, ущелье») — глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки, образовавшаяся в результате выветривания и эрозивной активности реки по геохронологической шкале.

