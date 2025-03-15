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Общая прачечная и дырка в полу: путешественница раскрыла непривычные для россиян детали быта шведов

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Туризм

Россиянка поделилась своими впечатлениями от поездки в Швецию в своём дзен-канале "Лайк Трэвел Путешествия". Она была в шоке от быта шведов и отметила, что даже в страшном сне не захотела бы так жить.

Стокгольм
Фото: commons.wikimedia.org by Holger.Ellgaard, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Стокгольм

Путешественница была в ужасе от отсутствия стиральных машинок в квартирах. Шведам приходится ходить в общую прачечную со своим бельём, причём только по записи. Также россиянке не понравилось, что вместо привычного душа в шведских ванных комнатах имеются только дырки в полу, куда сливается вода.

Автору публикации не пришёлся по душе минимализм шведских квартир с белыми стенами и простором. По мнению блогера, такая атмосфера создаёт впечатление, что это больница. Кроме того, её неприятно удивило то, что шведы занавешивают окна только по ночам.

Уточнения

Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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