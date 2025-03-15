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Бароло откроет свои тайны: где искать самое изысканное вино Италии?

1:36
Туризм

Монфорте Д'Альба — это не просто деревня, а настоящее итальянское чудо, затерянное среди холмов провинции Кунео в регионе Пьемонт. Этот уголок стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своему уникальному сочетанию природы, истории и культуры.

Монфорте-д’Альба, Италия
Фото: Wikimedia Commons by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Монфорте-д’Альба, Италия

Виноградники, окружающие Монфорте, создают живописные пейзажи, особенно на закате, когда солнце окрашивает холмы в золотистые оттенки. Исторический центр деревни очаровывает узкими мощёными улочками, которые переносят в атмосферу Средневековья.

Символы прошлого здесь на каждом шагу: амфитеатр с идеальной акустикой, старинная колокольня — остаток древней церкви, и впечатляющая церковь Мадонны Делла Неве, выполненная в стиле готического возрождения.

Но главное богатство Монфорте — это, конечно, вино. Именно здесь производят знаменитое Бароло — одно из самых изысканных итальянских вин. В деревне множество виноделен, где можно продегустировать лучшие сорта этого напитка, а уютные траттории предлагают блюда традиционной кухни Пьемонта.

Любители природы оценят живописные тропы среди виноградников, идеально подходящие для пеших прогулок и велосипедных поездок. В этих местах время словно замедляется, позволяя наслаждаться каждым моментом, ароматами винограда и умиротворённой атмосферой.

Монфорте Д'Альба — это история любви к земле, традициям и искусству наслаждаться жизнью.

Уточнения

Монфорте-д’Альба (итал. Monforte d'Alba) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Бароло (итал. Barolo) — вино, производимое в Пьемонте (район коммуны Бароло) из винограда сорта неббиоло. Бароло имеет высшую категорию качества (DOCG) с момента её введения в 1980 году и принадлежит к числу наиболее элитных вин мира.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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