Здесь варят лучшее фламандское пиво и готовят сахарный пирог, который покорит вас

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4:36
Туризм

Всего в часе езды от Лилля скрывается аутентичная фламандская деревня, которая становится настоящей находкой в первые дни весны. Этот малоизвестный уголок французской Фландрии обещает путешественникам полное погружение в традиции региона, соединяя в себе историческое наследие и живую культуру. Готовы окунуться в атмосферу фламандского очарования?

Cassel Open Air Theatre at Doane College
Фото: commons.wikimedia.org by Kellynkerr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Cassel Open Air Theatre at Doane College

Сокровище французской Фландрии

Кассель — живописный городок, расположенный на вершине холма Мон-Кассель, самой высокой точки французской Фландрии. Прогулка по его мощеным улочкам сразу переносит в атмосферу прошлых веков.

Первое, что бросается в глаза, — типичная фламандская архитектура. Красные кирпичные дома с "ступенчатыми" фронтонами создают неповторимый облик города. В самом его сердце — Гранд-Плас, центральная площадь, окруженная историческими зданиями, среди которых выделяется роскошный особняк XVI века — Отель де ла Нобль-Кур.

Кассель богат достопримечательностями. Готическая церковь Нотр-Дам-де-ла-Крипт с величественной колокольней поражает смешением архитектурных стилей. А старинная деревянная ветряная мельница XVIII века на вершине холма открывает потрясающий вид на фламандские равнины.

Весеннее пробуждение: краски, ароматы и вкусы

Хотя Кассель прекрасен в любое время года, весной он особенно живописен. С первыми солнечными днями деревня наполняется цветами, оживают террасы кафе, а улицы наполняются весенней суетой.

Настоящим оазисом является сад Мон-де-Реколле, отмеченный престижным знаком "Сад Франции". Цветущие фруктовые деревья, ароматные травы и ухоженные клумбы создают атмосферу покоя, позволяя забыть о городской суете.

Весна — лучшее время, чтобы познакомиться с гастрономическими традициями региона. Одно из самых известных местных блюд — potjevleesch - ассорти из мяса в пряной желеобразной заливке. Оно прекрасно сочетается с крафтовым фламандским пивом. А для любителей сладкого настоящим открытием станет фламандский сахарный пирог - ароматное лакомство, которое стоит попробовать.

Город, живущий традициями

Главное богатство Касселя — его жители, бережно хранящие традиции. Одним из самых ярких событий года является карнавал Касселя. В это время улицы наполняются ряжеными персонажами, а главным героем праздника становится гигантская кукла Reuze Papa, символизирующая дух города.

Еще одна местная забава — фламандская игра в шары, напоминающая боулинг, но с особой техникой броска. Туристы могут присоединиться к игре — местные с радостью покажут правила.

Любителей истории ждет Музей Фландрии, расположенный в здании Отель де ла Нобль-Кур. Здесь представлена богатая коллекция предметов искусства и быта, рассказывающих об истории региона.

Идеальная база для изучения региона

Кассель — не просто красивая деревня, но и удобная отправная точка для путешествий по О-де-Франс. В нескольких километрах отсюда находятся другие очаровательные фламандские городки, каждый со своей уникальной атмосферой.

Неподалеку раскинулся природный парк Кап и Маре д'Опаль, сочетающий лесистые холмы, болотистые низины и живописные пейзажи. Это идеальное место для пеших прогулок и наблюдения за дикой природой.

Регион также богат историческими памятниками. Временами Первой мировой войны напоминают военные кладбища и мемориалы, хранящие память о сражениях, которые развернулись в этих местах.

Незабываемый отдых всего в часе от Лилля

Покидая Кассель, невозможно не увезти с собой теплые воспоминания. Это место, где сочетаются история, природа и гостеприимство местных жителей.

Кассель особенно хорош весной — в это время года он расцветает, радуя гостей своей живописностью и уютом. Прогулка по старинным улицам, чашка ароматного кофе на площади, вид с холма на бескрайние равнины — все это делает поездку по-настоящему волшебной.

Так почему бы не отправиться в Кассель этой весной? Этот скрытый бриллиант французской Фландрии ждет вас!

Уточнения

Фла́ндрия (нидерл   lang="nl">Vlaanderen, МФА: [ˈvlaːndərə(n)]; фр. Flandre), или Фламандский регион Бельгии (нидерл. Vlaams gewest van België) — пять северных провинций Бельгии, где в большинстве говорят на нидерландском языке. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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