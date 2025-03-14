Туризм угрожает Исландии — власти вводят экстренные меры

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Популярная туристическая страна последних 15 лет сталкивается с парадоксом: туризм спас ее экономику, но теперь угрожает экологии и привычному укладу жизни. Чтобы решить проблему, Исландия вводит меры, способные отпугнуть путешественников, даже если это замедлит работу ключевой отрасли.

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Успех, который обернулся проблемой

Исландия - небольшая островная страна в Северной Атлантике, размером с пятую часть Франции и с населением всего 400 000 человек. Однако с 2010 по 2024 год число туристов выросло в пять раз: с 500 000 до 2,5 миллионов в год — более чем в шесть раз больше, чем все население страны. Для сравнения: если бы то же самое происходило во Франции, она принимала бы 400 миллионов туристов ежегодно.

Бурный рост туризма помог Исландии выбраться из экономического кризиса, но теперь он оборачивается негативными последствиями. Столица страны, Рейкьявик, буквально переполнена. Аренда жилья через сервисы вроде Airbnb привела к резкому росту цен на недвижимость. Дороги, медицинская система и природные достопримечательности испытывают колоссальную нагрузку, угрожая уникальной экосистеме страны.

Рост налогов и новые ограничения для туристов

Чтобы сдержать поток туристов, власти Исландии приняли жесткие меры. С января 2024 года в стране увеличены налоги, чтобы компенсировать негативное воздействие массового туризма. Это привело к удорожанию авиабилетов, гостиниц и туристических развлечений. Кроме того, ужесточены правила краткосрочной аренды жилья, чтобы снизить давление на рынок недвижимости и удовлетворить запросы местных жителей.

Теперь власти намерены развивать другие, более устойчивые отрасли, такие как возобновляемая энергетика и геотермальные технологии — то, что делает Исландию уникальной. В 2023 году туризм приносил стране 7,8 % ВВП, но власти стремятся снизить зависимость от этой сферы.

Почему Исландия стала настолько популярной?

Бум туризма в Исландии начался после мирового финансового кризиса 2008 года. Девальвация исландской кроны сделала страну доступной для путешественников из Европы, США и Азии, и они хлынули посмотреть на фантастические пейзажи: гейзеры, северное сияние, лавовые поля.

В 2010 году Исландия неожиданно оказалась в центре внимания всего мира: извержение вулкана Эйяфьятлайокудль парализовало авиасообщение по всей Европе, сделав страну настоящей сенсацией. Тогда же правительство запустило масштабную рекламную кампанию, которая окончательно закрепила за Исландией статус одной из самых желанных туристических точек.

Но теперь страна хочет замедлить темпы и найти баланс между доходами от туризма и сохранением уникальной природы.

Уточнения

Исла́ндия (исл. Ísland, МФА: — «страна льдов» или «ледяная страна») — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).

