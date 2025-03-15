Топ-8 самых красивых поездов Европы: выберите свой маршрут

3:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Железнодорожные путешествия переживают настоящий ренессанс! Всё больше туристов выбирают поезда вместо самолётов, стремясь путешествовать экологично и наслаждаться видами. По данным Booking. com, 83% путешественников учитывают этот фактор при планировании поездок.

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд

На фоне этого бума Lonely Planet составил список самых живописных железнодорожных маршрутов мира на 2025 год. Восемь из них проходят по Европе, а первое место занял британский маршрут Сеттл — Карлайл.

National Geographic также выделил лучшие ж/д путешествия, назвав норвежский маршрут Бергенсбанен самым впечатляющим.

Самые красивые железнодорожные маршруты Европы: куда поехать в 2025 году.

Сеттл — Карлайл, Великобритания

Этот маршрут через Йоркширские долины славится захватывающими видами. Главная достопримечательность — виадук Рибблхед (32 м), откуда открываются панорамные пейзажи национального парка.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Бернина Экспресс, Швейцария — Италия

Один из самых живописных маршрутов мира, включённый в список ЮНЕСКО. Поезд пересекает Альпы, проходя через 55 туннелей и 196 мостов, включая знаменитый виадук Ландвассер (65 м).

Продолжительность: 4 часа 30 минут

Бергенсбанен, Норвегия

Этот маршрут между Осло и Бергеном — самое высокогорное железнодорожное путешествие в Северной Европе. Высшая точка — станция Финсе (1222 м), окружённая дикой природой.

Продолжительность: 6 часов 30 минут

Каледонский Спящий, Великобритания

Этот поезд из Лондона в Форт-Уильям позволяет путешественникам насладиться сменой пейзажей — от мегаполиса до суровых шотландских гор. Пассажиры могут поужинать в вагоне-ресторане и проснуться среди пустошей.

Продолжительность: 12 часов 45 минут

Ледниковый Экспресс, Швейцария

Путешествие по этому маршруту — это 291 мост, 91 туннель и панорамные виды на Альпы. Он соединяет Санкт-Мориц и Церматт, проходя через самые живописные уголки страны.

Продолжительность: 8 часов

Венеция Симплон-Восточный Экспресс

Этот легендарный поезд соединяет Париж, Женеву, Венецию и другие европейские города. Винтажные вагоны-рестораны и роскошный сервис делают его настоящей иконой железнодорожных путешествий.

Продолжительность: 2 дня

Из Новой Горицы в Есенице, Словения

Этот маршрут проходит через Юлийские Альпы и озеро Блед — одно из самых красивых мест Европы. Дорога пролегает по старинным мостам и вдоль бирюзовых рек.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Из Канн в Ментону, Франция

Поезд по Французской Ривьере — это бюджетный способ увидеть Антиб, Ниццу и Монако! С одной стороны — лазурное море, с другой — красные скалы Эстереля.

Продолжительность: 1 час 20 минут

Бонус: Путешествуй на поезде и получай подарки!

Многие европейские направления поощряют путешественников, выбирающих железную дорогу:

Бесплатный вход в 500 музеев по Swiss Travel Pass;

Скидки на подъёмники в Альпах;

Бонусы на проживание и спа-процедуры.

Уточнения

Желе́зная доро́га — дорога с рельсовыми путями, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава для быстрой перевозки грузов и пассажиров колёсными транспортными средствами.



National Geographic Channel (Nat Geo, канал National Geographic) — американская телевизионная сеть, транслирующая научно-популярные фильмы, основное содержание которых чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре, истории и открытиям.

