Топ-8 самых красивых поездов Европы: выберите свой маршрут

Железнодорожные путешествия переживают настоящий ренессанс! Всё больше туристов выбирают поезда вместо самолётов, стремясь путешествовать экологично и наслаждаться видами. По данным Booking. com, 83% путешественников учитывают этот фактор при планировании поездок.
На фоне этого бума Lonely Planet составил список самых живописных железнодорожных маршрутов мира на 2025 год. Восемь из них проходят по Европе, а первое место занял британский маршрут Сеттл — Карлайл.
National Geographic также выделил лучшие ж/д путешествия, назвав норвежский маршрут Бергенсбанен самым впечатляющим.
Этот маршрут через Йоркширские долины славится захватывающими видами. Главная достопримечательность — виадук Рибблхед (32 м), откуда открываются панорамные пейзажи национального парка.
Один из самых живописных маршрутов мира, включённый в список ЮНЕСКО. Поезд пересекает Альпы, проходя через 55 туннелей и 196 мостов, включая знаменитый виадук Ландвассер (65 м).
Этот маршрут между Осло и Бергеном — самое высокогорное железнодорожное путешествие в Северной Европе. Высшая точка — станция Финсе (1222 м), окружённая дикой природой.
Этот поезд из Лондона в Форт-Уильям позволяет путешественникам насладиться сменой пейзажей — от мегаполиса до суровых шотландских гор. Пассажиры могут поужинать в вагоне-ресторане и проснуться среди пустошей.
Путешествие по этому маршруту — это 291 мост, 91 туннель и панорамные виды на Альпы. Он соединяет Санкт-Мориц и Церматт, проходя через самые живописные уголки страны.
Этот легендарный поезд соединяет Париж, Женеву, Венецию и другие европейские города. Винтажные вагоны-рестораны и роскошный сервис делают его настоящей иконой железнодорожных путешествий.
Этот маршрут проходит через Юлийские Альпы и озеро Блед — одно из самых красивых мест Европы. Дорога пролегает по старинным мостам и вдоль бирюзовых рек.
Поезд по Французской Ривьере — это бюджетный способ увидеть Антиб, Ниццу и Монако! С одной стороны — лазурное море, с другой — красные скалы Эстереля.
Многие европейские направления поощряют путешественников, выбирающих железную дорогу:
Желе́зная доро́га — дорога с рельсовыми путями, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава для быстрой перевозки грузов и пассажиров колёсными транспортными средствами.
National Geographic Channel (Nat Geo, канал National Geographic) — американская телевизионная сеть, транслирующая научно-популярные фильмы, основное содержание которых чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре, истории и открытиям.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?