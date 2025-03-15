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Королевская жизнь за копейки: вот в какой стране любой турист почувствует себя миллионером

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Туризм

Принято считать, что в развитых государствах не может быть низких цен, однако бывают исключения. Если вы хотите пожить на широкую ногу, практически не считая денег, вам следует поехать в Мьянму.

Мьянма
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мьянма

В этой стране поездка на такси стоит всего доллар, как и полноценный обед, а разместиться в пятизвёздочном отеле со всеми удобствами можно за 30 долларов в сутки. На этом не заканчиваются приятные сюрпризы: туристов приводит в восторг местная кухня и общение с местными жителями — приветливыми и гостеприимными людьми. Также здесь есть удивительно красивые достопримечательности на любой вкус.

Даже если у вас средний заработок, в Мьянме вы почувствуете себя богачом, к тому же в эту удивительную страну можно полететь и без визы. Об этом сообщает автор Telegram-канала "Фея открывает мир".

Уточнения

Мья́нма (бирм. မြန်မာ [mˈjəmà]), официальное название — Респу́блика Сою́з Мья́нма (бирм. ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် [pjìˈdàʊɴzṵ θàɴˈməda̰ mˈjəmà nàɪɴŋàɴˈdɔ̀] Пьидаунзу Мьянма Найнгандо) — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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