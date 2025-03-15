Под Италией дремлет монстр: как учёные следят за ним

Флегрейские поля — одни из самых опасных вулканических регионов мира, представляющий собой огромную кальдеру, наполненную кратерами и сульфатарами. Название происходит от греческого слова flégo, что означает "гореть", и полностью оправдывает свою природу: регион демонстрирует признаки вулканической активности на протяжении тысячелетий.

Фото: Wikimedia Commons by Norbert Nagel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Поццуоли, Италия

Супервулкан, скрытый под землей, уже вызывал катастрофические извержения в прошлом. Самое мощное из них произошло около 39 000 лет назад, изменив климат Земли и повлияв на развитие цивилизаций.

В древности Флегрейские поля был стратегически важным местом: здесь находились греческие и римские города, такие как Кума и Поццуоли. Регион славился своими термальными источниками и роскошными виллами, но даже тогда люди замечали странные явления — земля периодически поднималась и опускалась. Этот процесс называется брадисейсмом и он продолжается до сих пор.

За последние десятилетия на Флегрейских полях зафиксированы значительные подъёмы почвы, что привело к эвакуации людей и усиленному мониторингу. Учёные внимательно следят за вулканом с помощью сейсмографов и датчиков, а также применяют новейшие технологии.

Недавно в исследовании начала участвовать автономная подводная лодка HUGIN. Она оснащена высокоточными приборами, включая гидролокатор, подводную камеру и системы анализа газов. HUGIN может погружаться на длительное время и собирать данные, помогая предсказать возможную активизацию вулкана.

Флегрейские поля — не просто древний вулкан, а потенциальная глобальная угроза. Современные технологии позволяют ученым следить за его поведением, но предсказать его следующее извержение пока невозможно.

Уточнения

Флегрейские поля (итал. Campi Flegrei, от др.-греч. φλέγω — гореть) — крупный вулканический район, расположенный к западу от Неаполя (Италия) на берегу залива Поццуоли (итал. Golfo di Pozzuoli, является частью Неаполитанского залива), ограниченного с запада мысом Мизено (итал. Capo Miseno), а с востока — мысом Посиллипо (итал. Capo Posillipo).



Брадисейсм — постепенное поднятие (положительный брадисейсм) или опускание (отрицательный брадисейсм) части земной поверхности, возникающее вследствие заполнения или опустошения подземных магматических камер и/или геотермальной активности, в частности в вулканических кальдерах.

