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Как один город победил крыс раз и навсегда

1:23
Туризм

В мире есть место, где крысы практически не существуют — это канадская провинция Альберта. Несмотря на её богатую природу, идеальную для серых крыс, они здесь не смогли закрепиться.

крысы
Фото: Wikimedia Commons by Fulvio Spada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
крысы

История борьбы с грызунами началась в 1950 году, когда в соседнем Саскачеване заметили около тридцати серых крыс. Осознав потенциальную угрозу, правительство Альберты немедленно развернуло масштабную программу по борьбе с вредителями.

Были приняты строгие меры: города и фермы получили предписания по уничтожению крыс, а за нарушение предписаний грозили штрафы. В каждой сельской общине назначили инспектора по борьбе с грызунами.

Сначала использовали мышьяк, но он оказался дорогим и опасным, поэтому власти переключились на более эффективное средство — варфарин. Благодаря этому популяция крыс резко сократилась, а к концу 1950-х годов практически сошла на нет.

Сегодня крысы в Альберте — редкость. Ежегодно правительство тратит средства на профилактику, а три тысячи ферм проходят строгий контроль. Более 50 лет программу возглавляет Филл Меррилл, который сыграл ключевую роль в том, чтобы Альберта оставалась единственным местом в мире, свободным от крыс.

Уточнения

Альбе́рта (англ. Alberta) — одна из 10 провинций Канады. Столица — город Эдмонтон, самый крупный город — Калгари.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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