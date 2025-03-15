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Брестская крепость и не только: вот что больше всего привлекает россиян в Беларуси

1:05
Туризм

Директор Национального агентства по туризму Республики Беларусь Дмитрий Морозов объяснил каналу "МИР 24", почему путешествия в эту страну популярны среди россиян.

Немаловажным фактором, который привлекает в Беларусь российских путешественников, является то, что в неё можно не только летать на самолёте, но и ездить на поезде, что увеличивает поток туристов. Кроме того, отсутствие языкового барьера помогает воспринимать страну как гостеприимное место для отдыха. Также Морозов перечислил, что в первую очередь любят смотреть россияне в Беларуси.

"Туристы из России едут по знаковым местам — Хатынь, Брестская крепость, мемориальные комплексы в разных регионах страны. Все эти места могут раскрыть тематику нашей общей истории, которая в Беларуси чтится. Строятся мемориальные комплексы на местах трагедий, схожих с Хатынской трагедией. Открываются новые музейные экспозиции в уже известных местах", — рассказал Дмитрий Морозов.

Уточнения

Белару́сь или Белору́ссия (бел. Беларусь, МФА: ), официально Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ), — государство в Восточной Европе. Население на 1 января 2024 года составляет 9 155 978 человек, территория — 207,6 тыс. км².

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Брестская крепость и не только: вот что больше всего привлекает россиян в Беларуси
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