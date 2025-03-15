Приказной тон и унижение: тревел-блогер объяснил, почему южнокорейцы ведут себя по-хамски с соседями-азиатами

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественник Алексей Кутовой разобрался, почему жители Южной Кореи грубо обращаются со своими соседями-азиатами и считают это нормой, а те покорно терпят такое отношение. Тревел-блогер посвятил этой теме статью в своём дзен-канале.

Фото: flickr.com by Larry Koester, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сеул вечером

Кутовой был свидетелем, как в одном из вьетнамских ресторанов посетитель-южнокореец в грубом приказном тоне велел официанту принести соус, а официант тут же побежал исполнять "приказ". Поразмышляв об увиденном, Алексей понял, что дело в менталитете. Жители Южной Кореи с детства приучены, что уважать нужно только тех, кто выше тебя по рангу.

Уже с малых лет южнокорейским детям внушают мысль о том, что статус и богатство — единственные факторы, определяющие, как нужно относиться к людям, а поскольку жители более бедных азиатских стран часто приезжают в Южную Корею на заработки, местные относятся к ним как к низшему классу. Южнокорейцы прекрасно понимают, с кем как можно обращаться: они никогда не позволят себе разговаривать подобным образом с китайцами и японцами, которые не станут терпеть даже малейшей грубости.

Во Вьетнаме и других не самых богатых азиатских странах не пытаются "поставить на место" даже самых наглых приезжих из Южной Кореи, поскольку те много заказывают в ресторанах и оставляют приличные чаевые. Местные жители предпочитают стерпеть унижение, но заработать дополнительные деньги.

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.



Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.

