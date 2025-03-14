Просто покажите QR-код: турецкие магазины снова принимают карты из РФ

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские банки официально запустили свои платежные сервисы в Турции, что позволяет расплачиваться картами из России в местных магазинах, сообщает Царьград. Теперь оплата возможна через QR-код, который появляется на экране терминала.

Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олата по карте

Для совершения покупки достаточно отсканировать код в мобильном приложении банка и подтвердить платеж. Средства спишутся в рублях с автоматической конвертацией в лиры. Этот способ работает практически на всех современных терминалах, за исключением устаревших моделей.

Один из банков уточнил, что комиссия за операции не взимается, а лимит на одну транзакцию составляет от 10 до 350 000 рублей. Другой банк анонсировал полноценный запуск услуги в конце марта. Система будет работать по тому же принципу: платежи через QR-код без дополнительных сборов.

Интересно, что таким способом можно оплачивать покупки не только картами "Мир", но и Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, даже если они официально отключены. Клиенты смогут выбрать в мобильном приложении, с какого счета списывать деньги.

Как отмечает "Вестник АТОР", технология похожа на российскую систему быстрых платежей (СБП). В магазине достаточно попросить продавца оформить оплату через "karekod" - в Турции этот метод хорошо известен, и почти любой терминал с экраном способен сформировать QR-код. Единственное требование — наличие интернет-соединения.

Уточнения

QR-код (англ. Quick Response code — «код быстрого отклика»; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов (или двумерных штриховых кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии.

