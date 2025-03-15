Лишний вес под контролем: в Китае приготовили туристам сюрприз — вот что будет установлено в номерах отелей

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Китае решили бороться с перееданием туристов. Министерство здравоохранения Китая предлагает отелям устанавливать весы в каждом номере, чтобы приезжие могли сами контролировать свой вес и осознанно подходить к питанию, особенно в тех отелях, в которых предполагается шведский стол.

Фото: commons.wikimedia.org by Azizofegypt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Шанхай

Никого не будут заставлять взвешиваться, но врачи считают, что туристы и сами захотят воспользоваться весами. Проблема переедания в Китае коснулась примерно третьей части населения. Также в этой стране будет увеличено число клиник, специализирующихся на помощи людям с ожирением.

Весы могут пригодиться и в других целях: чтобы путешественники могли взвешивать свои чемоданы и избегать ситуаций перевеса в аэропортах, ведь покупатели сувениров не всегда могут сами определить, насколько тяжёлый у них багаж. Об этом сообщает tourdom.ru.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

