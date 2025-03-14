Улыбка вместо денег: как получить алкоголь бесплатно в полете

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Полет может быть утомительным испытанием: поиск парковки, багаж наперевес, часы в неудобном кресле… Неудивительно, что когда подвозят тележку с напитками, возникает желание взять что-нибудь покрепче. Но в эконом-классе за это, как правило, приходится платить. Однако есть способы получить алкоголь бесплатно.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Очевидные варианты

Бизнес- или первый класс — здесь напитки входят в стоимость билета.

Международные перелеты — на многих из них алкоголь подают бесплатно.

Статус элитного пассажира — в некоторых случаях это тоже дает привилегии.

Но что, если вы не попадаете ни в одну из этих категорий? Оказывается, есть хитрости, о которых рассказывают сами бортпроводники.

Простая вежливость творит чудеса

"Я всегда говорю людям: просто скажите "Здравствуйте, как у вас дела? Если вы признаете наше существование, клянусь, в этот момент вы становитесь похожи на Джорджа Клуни. И это не шутка — многие пассажиры даже не здороваются", — рассказала бывшая стюардесса Шон Кэтлин.

Дополнительные способы получить бесплатный напиток

Помогите другому пассажиру — донести сумку, поменяться местами, дать совет.

Одежда имеет значение — если на вас футболка с логотипом любимой команды стюардессы, это может сыграть вам на руку.

Личное событие — день рождения, годовщина, помолвка — об этом стоит ненавязчиво упомянуть.

Неисправный терминал — если у бортпроводника не работает считыватель карт, он может просто махнуть рукой.

Конечно, рассчитывать на это не стоит, но шансы повышаются, если вы улыбаетесь и ведете себя дружелюбно. А главное — даже если бесплатный напиток не достанется, вам всё равно будет приятнее лететь.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.

