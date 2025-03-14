Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот забытый суп вернёт вас в детство: попробуйте шурпу по нашему рецепту
Разогрев за секунды: как выбрать микроволновку и не пожалеть
Деми Мур и Анджелина Джоли боятся камеры? Звёзды — о том, что не показывают фанатам
Без яиц, без молока, без сложностей — готовим ароматное морковное печенье
Зеленский стал препятствием. США срочно подыскивают нового президента Украины
Грязные швы на плитке? Эти два метода сделают их идеально чистыми
Скелеты на дне: что остаётся от кораллов после волны смертельной жары
Корейские бьюти-гуру раскрыли главный секрет сияющей кожи — и это не гиалуронка
Игрушка, которая кажется безобидной, но может привести к завороту кишок у вашего пса

Представьте мир без будильников. Где-то он уже есть

1:46
Туризм

Представьте себе место, где никто не смотрит на часы. Где не существует расписаний, дедлайнов и будильников. Добро пожаловать в Соммарёй — норвежский остров, который отказался от времени!

Норвегия
Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Норвегия

Мир без часов

Здесь никто не задаётся вопросом: "Который час?". Время измеряется не цифрами, а лучами солнца. Летом оно светит круглые сутки — целых 70 дней подряд!

А значит, жизнь течёт не по стрелкам часов, а по внутренним ритмам. Хотите пойти на рыбалку в 3 часа ночи? Почему бы и нет! Велосипедная прогулка в 11 вечера? Абсолютно нормально! Футбольный матч на рассвете? Отличная идея!

Радикальный шаг: прощай, часы!

Жители Соммарёй приняли нестандартное решение: полностью избавиться от часов. Они убрали их из домов, офисов, с улиц.

Потому что зачем следить за временем, если можно просто наслаждаться жизнью? Здесь никто не скажет вам, что "слишком поздно" или "рано". Всё происходит тогда, когда хочется.

Кампания за свободу от времени

В 2019 году местные жители пошли ещё дальше — они предложили официально отменить время на острове. В знак символического освобождения они украсили мост часами, словно призывая оставить стресс и суету в прошлом.

Как бы выглядела твоя жизнь без часов?

Представьте себе: никаких будильников, встреч по расписанию и строгих дедлайнов. Вы просыпаетесь, когда отдохнули, работаете, когда вдохновение, гуляете, когда хочется. Это хаос? Или, может быть, настоящая свобода

Уточнения

Соммарёй (норв. Sommarøy) — населённый остров в западной части коммуны Тромсё в фюльке Тромс, Норвегия. Он расположен примерно в 36 км к западу от города Тромсё и является популярным местом отдыха для туристов из-за своих белых песчаных пляжей и красивых пейзажей.

Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов. Столица Норвегии и резиденция правительства — Осло.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали
Авиация
Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Сводка с фронта: Путин дал обратный пас Западу и Киеву, из Курской области ВС РФ шагнули в Сумскую Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Именно этим и опасна туалетная бумага! Учёные не ожидали этого
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Последние материалы
Без яиц, без молока, без сложностей — готовим ароматное морковное печенье
Сводка с фронта: Путин дал обратный пас Западу и Киеву, из Курской области ВС РФ шагнули в Сумскую
Зеленский стал препятствием. США срочно подыскивают нового президента Украины
Грязные швы на плитке? Эти два метода сделают их идеально чистыми
Скелеты на дне: что остаётся от кораллов после волны смертельной жары
Корейские бьюти-гуру раскрыли главный секрет сияющей кожи — и это не гиалуронка
Игрушка, которая кажется безобидной, но может привести к завороту кишок у вашего пса
Забудьте об ипотеке? Эксперт рассказал, почему бесплатные квартиры в России — это утопия
Как взломать собственную машину, если люк бензобака заперся наглухо
Секреты опытных садоводов: какие растения посадить в марте для пышного цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.