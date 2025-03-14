Представьте мир без будильников. Где-то он уже есть

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте себе место, где никто не смотрит на часы. Где не существует расписаний, дедлайнов и будильников. Добро пожаловать в Соммарёй — норвежский остров, который отказался от времени!

Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Норвегия

Мир без часов

Здесь никто не задаётся вопросом: "Который час?". Время измеряется не цифрами, а лучами солнца. Летом оно светит круглые сутки — целых 70 дней подряд!

А значит, жизнь течёт не по стрелкам часов, а по внутренним ритмам. Хотите пойти на рыбалку в 3 часа ночи? Почему бы и нет! Велосипедная прогулка в 11 вечера? Абсолютно нормально! Футбольный матч на рассвете? Отличная идея!

Радикальный шаг: прощай, часы!

Жители Соммарёй приняли нестандартное решение: полностью избавиться от часов. Они убрали их из домов, офисов, с улиц.

Потому что зачем следить за временем, если можно просто наслаждаться жизнью? Здесь никто не скажет вам, что "слишком поздно" или "рано". Всё происходит тогда, когда хочется.

Кампания за свободу от времени

В 2019 году местные жители пошли ещё дальше — они предложили официально отменить время на острове. В знак символического освобождения они украсили мост часами, словно призывая оставить стресс и суету в прошлом.

Как бы выглядела твоя жизнь без часов?

Представьте себе: никаких будильников, встреч по расписанию и строгих дедлайнов. Вы просыпаетесь, когда отдохнули, работаете, когда вдохновение, гуляете, когда хочется. Это хаос? Или, может быть, настоящая свобода

Уточнения

Соммарёй (норв. Sommarøy) — населённый остров в западной части коммуны Тромсё в фюльке Тромс, Норвегия. Он расположен примерно в 36 км к западу от города Тромсё и является популярным местом отдыха для туристов из-за своих белых песчаных пляжей и красивых пейзажей.



Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов. Столица Норвегии и резиденция правительства — Осло.

