Представьте мир без будильников. Где-то он уже есть

Представьте себе место, где никто не смотрит на часы. Где не существует расписаний, дедлайнов и будильников. Добро пожаловать в Соммарёй — норвежский остров, который отказался от времени!
Здесь никто не задаётся вопросом: "Который час?". Время измеряется не цифрами, а лучами солнца. Летом оно светит круглые сутки — целых 70 дней подряд!
А значит, жизнь течёт не по стрелкам часов, а по внутренним ритмам. Хотите пойти на рыбалку в 3 часа ночи? Почему бы и нет! Велосипедная прогулка в 11 вечера? Абсолютно нормально! Футбольный матч на рассвете? Отличная идея!
Жители Соммарёй приняли нестандартное решение: полностью избавиться от часов. Они убрали их из домов, офисов, с улиц.
Потому что зачем следить за временем, если можно просто наслаждаться жизнью? Здесь никто не скажет вам, что "слишком поздно" или "рано". Всё происходит тогда, когда хочется.
В 2019 году местные жители пошли ещё дальше — они предложили официально отменить время на острове. В знак символического освобождения они украсили мост часами, словно призывая оставить стресс и суету в прошлом.
Представьте себе: никаких будильников, встреч по расписанию и строгих дедлайнов. Вы просыпаетесь, когда отдохнули, работаете, когда вдохновение, гуляете, когда хочется. Это хаос? Или, может быть, настоящая свобода
Соммарёй (норв. Sommarøy) — населённый остров в западной части коммуны Тромсё в фюльке Тромс, Норвегия. Он расположен примерно в 36 км к западу от города Тромсё и является популярным местом отдыха для туристов из-за своих белых песчаных пляжей и красивых пейзажей.
Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов. Столица Норвегии и резиденция правительства — Осло.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.