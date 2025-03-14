Уличные стоматологи и Coca-Cola вместо воды — тревел-блогер рассказал об особенностях жизни в Мексике

Тревел-блогер Алексей Кутовой посетил Мексику и поделился своими впечатлениями, назвав местные особенности "невозможными для России".
Первое, что поразило блогера, потребление газированных напитков.
"Мексика — чемпион мира по употреблению Coca-Cola: более 160 литров на человека в год. В России — всего 15. Скоро они вообще забудут про воду", — с иронией заметил Кутовой.
Еще одна особенность, по его словам, домашние алтари. В каждом доме есть специальный уголок для молитв, где хранятся иконы, свечи, цветы, фотографии ушедших родственников, конфеты и другие предметы.
Не менее удивительным для блогера стало то, что дети в возрасте 8-10 лет свободно торгуют на улицах или попрошайничают, причем их родители относятся к этому совершенно спокойно.
Кроме того, россиянина поразило наличие уличных стоматологов и офтальмологов, услуги которых пользуются большим спросом. Свои наблюдения он опубликовал в личном блоге.
The Coca-Cola Company — американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.