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Уличные стоматологи и Coca-Cola вместо воды — тревел-блогер рассказал об особенностях жизни в Мексике

1:08
Туризм

Тревел-блогер Алексей Кутовой посетил Мексику и поделился своими впечатлениями, назвав местные особенности "невозможными для России".

Граница США-Мексика
Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. 1st Class Gordon Hyde, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Граница США-Мексика

Первое, что поразило блогера, потребление газированных напитков.

"Мексика — чемпион мира по употреблению Coca-Cola: более 160 литров на человека в год. В России — всего 15. Скоро они вообще забудут про воду", — с иронией заметил Кутовой.

Еще одна особенность, по его словам, домашние алтари. В каждом доме есть специальный уголок для молитв, где хранятся иконы, свечи, цветы, фотографии ушедших родственников, конфеты и другие предметы.

Не менее удивительным для блогера стало то, что дети в возрасте 8-10 лет свободно торгуют на улицах или попрошайничают, причем их родители относятся к этому совершенно спокойно. 

Кроме того, россиянина поразило наличие уличных стоматологов и офтальмологов, услуги которых пользуются большим спросом. Свои наблюдения он опубликовал в личном блоге.

Уточнения

The Coca-Cola Company — американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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