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Лучше увидеть своими глазами! Как на скалах Кампо Сориано выращивают уникальные сорта винограда

2:11
Туризм

Регион Лацио (Италия) скрывает порой настолько удивительные места, о которых не всегда знают даже местные жители.

Виноград
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград

Одно из таких мест — Кампо Сориано, природная зона национального значения в провинции Латина. Этот карстовый парк, расположенный между городами Террачина и Соннино, поражает своими геологическими формациями, зелеными холмами и виноградниками, выращиваемыми в уникальных условиях.

Кампо Сориано — часть регионального природного парка Монти Аусони и озера Фонди. Территория, расположенная на высоте около 300 метров над уровнем моря, открывает потрясающий вид на Тирренское море. 

Несмотря на суровые природные условия, в этом районе десятилетиями выращивают виноград. Богатая железом и глиной почва позволяет получать урожай, который вошел в реестр исторических и героических виноградников. Этот статус присваивается виноградникам, расположенным в сложных ландшафтах и требующим особых методов выращивания.

Сегодня большая часть местных виноградников принадлежит винодельне Cantina Sant'Andrea. Владелец Андреа Пандольфо отмечает, что для объединения участков потребовалось более 50 нотариальных актов. Работы по восстановлению виноградников длились годы: старые лозы очищали от зарослей ежевики, пересаживали, а виноград собирали исключительно вручную.

Виноградные лозы здесь не только растут вдоль привычных рядов, но и опираются на каменные породы. Такой метод выращивания позволяет гроздьям быстрее созревать, поскольку скалы аккумулируют солнечное тепло и передают его растениям даже ночью. Именно этот способ используют для производства пассито — сладкого вина, получаемого из вяленного на солнце винограда.

Вокруг виноградников находятся искусственные водоемы, построенные для сбора дождевой воды. Они обеспечивают орошение виноградников и помогают животным выживать в засушливые месяцы, передает CiboToday.

Уточнения

Ландша́фт — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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