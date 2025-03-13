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Где сёрфить, а где нежиться на солнце — пляжи Бразилии

2:10
Туризм

Бразилия славится своими живописными пейзажами, и её побережье, протяженностью 7491 км, является настоящим раем для любителей пляжного отдыха.

остров
Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info
остров

Здесь найдутся места на любой вкус: от оживленных пляжей с вечеринками и музыкой до уединенных уголков, где слышен только шум волн и шелест пальм.

На бразильских пляжах можно заняться серфингом, сноркелингом, кайтингом или просто понежиться на солнце. А в качестве фона — ритмы самбы, красочные фестивали и потрясающая природа. Так что берите купальник и солнцезащитный крем: пора исследовать лучшие пляжи Бразилии!

Если говорить о самых известных пляжах страны, в первую очередь на ум приходят Копакабана и Ипанема в Рио-де-Жанейро. Эти культовые места притягивают людей самых разных возрастов и интересов: здесь можно встретить и семьи с детьми, и футбольных фанатов, и туристов, отдыхающих с традиционным коктейлем кайпиринья, купленным в прибрежном киоске.

Флорианополис, известный как "Остров Магии”, одно из лучших мест для любителей активного отдыха. В городе более 40 пляжей, которые идеально подходят как для начинающих, так и для опытных серферов. Кроме того, здесь отличные условия для виндсерфинга, кайтсерфинга и парапланеризма. А живописные лагуны Lagoa do Peri и Lagoa da Conceição станут отличным местом для спокойного отдыха на воде.

Для тех, кто ищет тишину и единение с природой, идеально подойдет остров Ильябела — биосферный заповедник под охраной ЮНЕСКО. Здесь густые леса соседствуют с чистейшими пляжами, среди которых есть как популярные, так и уединенные бухты. Например, Praia dos Castelhanos (Пляж Испанцев) известен своей формой сердца и историей, связанной с пиратами.

Какой бы пляж вы ни выбрали, бразильское побережье подарит вам незабываемые впечатления, передает ISTOE.

Уточнения

Сёрфинг (от англ. surfing) — водный вид спорта, заключающийся в том, что человек (называемый «сёрфером» или «сёрфингистом») едет на передней или нижней части движущейся волны; её движение обычно направлено в сторону берега.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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