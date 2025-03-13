Крымский мост — что нужно знать перед поездкой в 2025 году

2:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2022 года для проезда и перевозки грузов по Крымскому мосту введены строгие ограничения.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост

Разбираемся, что важно учитывать перед поездкой по Крымскому мосту. Значительной сэкономить на топливе не получится, но приятно осознавать, что заправка перед мостом поможет избежать переплаты. Сразу за Крымским мостом цены на бензин, дизель и газ могут увеличиться на 5 рублей за литр, передает argumenti.ru.

Время в пути через мост предсказать сложно — иногда дорога затягивается. Чем больше у вас вещей, тем дольше будет досмотр. Кроме того, не стоит шутить с проверяющими — неудачная шутка может привести к полному досмотру автомобиля. Нервы окажутся на пределе, а драгоценное время будет потеряно.

Маленькие пассажиры могут усилить напряжение долгой поездки капризами. Опытные автотуристы рекомендуют заранее загрузить мультфильмы или игры на планшет. Если путешествуете с животными, учитывайте их реакцию на шум и стресс: впечатлительным питомцам могут понадобиться успокоительные средства.

Опытные водители, уже побывавшие в многочасовых пробках перед мостом, знают: наличие под рукой памперсов — это не шутка, а необходимость. Их надевают на последней заправке перед Крымским мостом и снимают на первой после него.

Правила проезда по Крымскому мосту с 2022 года:

1. Грузовикам запрещен проезд (они могут передвигаться паромом или по сухопутному маршруту вокруг Азовского моря).

2. Микроавтобусы с пометкой "грузовой" в документах не допускаются.

3. Пикапы на базе легковых авто проезжают без ограничений.

4. Легковые автомобили с одноосными прицепами могут пересекать мост, а двуосные — только паромом или через сухопутный коридор.

5. Автодома допускаются к проезду.

6. Прицепы-коневозы могут пересекать мост.

7. Запрещено движение на велосипедах, мопедах, скутерах и электросамокатах, поскольку в случае тревоги такие транспортные средства не смогут быстро покинуть мост.

8. Легковые машины с поломками можно провезти на буксире.

Разрешено перевозить жидкости в объеме до 100 литров (кроме топлива в баке). Под ограничения попадают любые жидкости: вода, масло, шампунь и другие.

Несмотря на возможные угрозы с неба и моря, в 2025 году ожидается рекордное число туристов, желающих насладиться крымским солнцем, пляжами, горами и местной кухней. Однако все приключения начинаются только после преодоления Керченского пролива.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

