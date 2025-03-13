Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сделайте это дома, и жир уйдет сам: 5 убийственных упражнений, которые приведут вас в форму
ТОП-5 самых редких мотоциклов СССР
Лучший трюк для чистки мебели: всего 5 минут — и ваш диван снова чистый и свежий
Пять секретов увлажнения кожи: зачем эксперты советуют отказаться от пудры?
Джиджи Хадид покинула Нью-Йорк: зачем супермодель вернулась в сельскую Пенсильванию?
Почему одни кошки играют с зеркалом, а другие пугаются: вся правда об их реакции
Haval M6 с калужской пропиской: что ждёт российский авторынок
Обновлённый автопарк для спасателей: разработан КАМАЗ К5 с компактной кабиной для МЧС
Ростислав Ищенко: США могут обрушить российскую экономику через Китай

Крымский мост — что нужно знать перед поездкой в 2025 году

2:56
Туризм

С 2022 года для проезда и перевозки грузов по Крымскому мосту введены строгие ограничения.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

Разбираемся, что важно учитывать перед поездкой по Крымскому мосту. Значительной сэкономить на топливе не получится, но приятно осознавать, что заправка перед мостом поможет избежать переплаты. Сразу за Крымским мостом цены на бензин, дизель и газ могут увеличиться на 5 рублей за литр, передает argumenti.ru.

Время в пути через мост предсказать сложно — иногда дорога затягивается. Чем больше у вас вещей, тем дольше будет досмотр. Кроме того, не стоит шутить с проверяющими — неудачная шутка может привести к полному досмотру автомобиля. Нервы окажутся на пределе, а драгоценное время будет потеряно.

Маленькие пассажиры могут усилить напряжение долгой поездки капризами. Опытные автотуристы рекомендуют заранее загрузить мультфильмы или игры на планшет. Если путешествуете с животными, учитывайте их реакцию на шум и стресс: впечатлительным питомцам могут понадобиться успокоительные средства.

Опытные водители, уже побывавшие в многочасовых пробках перед мостом, знают: наличие под рукой памперсов — это не шутка, а необходимость. Их надевают на последней заправке перед Крымским мостом и снимают на первой после него.

Правила проезда по Крымскому мосту с 2022 года:

1. Грузовикам запрещен проезд (они могут передвигаться паромом или по сухопутному маршруту вокруг Азовского моря).

2. Микроавтобусы с пометкой "грузовой" в документах не допускаются.

3. Пикапы на базе легковых авто проезжают без ограничений.

4. Легковые автомобили с одноосными прицепами могут пересекать мост, а двуосные — только паромом или через сухопутный коридор.

5. Автодома допускаются к проезду.

6. Прицепы-коневозы могут пересекать мост.

7. Запрещено движение на велосипедах, мопедах, скутерах и электросамокатах, поскольку в случае тревоги такие транспортные средства не смогут быстро покинуть мост.

8. Легковые машины с поломками можно провезти на буксире.

Разрешено перевозить жидкости в объеме до 100 литров (кроме топлива в баке). Под ограничения попадают любые жидкости: вода, масло, шампунь и другие.

Несмотря на возможные угрозы с неба и моря, в 2025 году ожидается рекордное число туристов, желающих насладиться крымским солнцем, пляжами, горами и местной кухней. Однако все приключения начинаются только после преодоления Керченского пролива.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Красота и стиль
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика Аудио 
Инженеры поражены: 81-летний изобретатель создал двигатель без коленчатого вала
Авто
Инженеры поражены: 81-летний изобретатель создал двигатель без коленчатого вала Аудио 
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить
Авто
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить Аудио 
Популярное
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца

Узнайте, как выбрать правильную температуру для стирки полотенец, чтобы избежать бактерий и неприятных запахов. Поделимся полезными советами по уходу!

Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Радиостанция Судного дня вновь заговорила: какие послания прячутся в кодах Жужжалки? Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Последние материалы
Сделайте это дома, и жир уйдет сам: 5 убийственных упражнений, которые приведут вас в форму
ТОП-5 самых редких мотоциклов СССР
Лучший трюк для чистки мебели: всего 5 минут — и ваш диван снова чистый и свежий
Пять секретов увлажнения кожи: зачем эксперты советуют отказаться от пудры?
Джиджи Хадид покинула Нью-Йорк: зачем супермодель вернулась в сельскую Пенсильванию?
Крымский мост — что нужно знать перед поездкой в 2025 году
Почему одни кошки играют с зеркалом, а другие пугаются: вся правда об их реакции
Haval M6 с калужской пропиской: что ждёт российский авторынок
Обновлённый автопарк для спасателей: разработан КАМАЗ К5 с компактной кабиной для МЧС
Ростислав Ищенко: США могут обрушить российскую экономику через Китай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.